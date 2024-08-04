04.08.2024, воскресенье, 15:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Россия. Премьер-лига, 3 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-3-3-1
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
14
Зделар
12
Келлвен
10
Жемалетдинов
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
4-1-3-2
99
Сысуев
12
Малых
2
Перес
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
20
Рыбчинский
10
Флорентин
11
Мансилья
26
Марин
5
Михайлов
3
Круговой
90
Лукин
90
Лукин
3
Круговой
27
Мойзес
22
Гайич
22
Гайич
27
Мойзес
10
Жемалетдинов
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Жемалетдинов
10
Обляков
17
Глебов
17
Глебов
10
Обляков
11
Файзуллаев
20
Койта
20
Койта
11
Файзуллаев
5
Михайлов
8
Башич
8
Башич
5
Михайлов
26
Марин
96
Барановский
96
Барановский
26
Марин
20
Рыбчинский
9
Оганесян
9
Оганесян
20
Рыбчинский
11
Мансилья
11
Сахархизан
11
Сахархизан
11
Мансилья
Остались в запасе
ЦСКА
Оренбург
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча ЦСКА - Оренбург
2
2
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
13
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
11
12
Офсайды
1
3
Количество передач
367
451
Сейвы
3
8
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Оренбурга», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Оренбург»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер»
- Также матч будет транслироваться на сайте и в приложении «Bettery».
Источник: «Бомбардир»