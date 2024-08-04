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  • ЦСКА – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

ЦСКА – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

4 августа 2024, 14:20
ЦСКА
04.08.2024, воскресенье, 15:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
5 : 1
Завершен
Оренбург
23' Т. Мусаев 30' И. Дивеев 39' И. Обляков 59' И. Дивеев 71' Келлвен
31' Д. Рыбчинский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
5
Ярослав Михайлов
АП
10
Габриэль Флорентин
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Давид Деограсия
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
8
Иван Башич
АП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
3-3-3-1
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
14
Зделар
12
Келлвен
10
Жемалетдинов
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
4-1-3-2
99
Сысуев
12
Малых
2
Перес
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
20
Рыбчинский
10
Флорентин
11
Мансилья
26
Марин
5
Михайлов
3
Круговой
90
Лукин
90
Лукин
3
Круговой
27
Мойзес
22
Гайич
22
Гайич
27
Мойзес
10
Жемалетдинов
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Жемалетдинов
10
Обляков
17
Глебов
17
Глебов
10
Обляков
11
Файзуллаев
20
Койта
20
Койта
11
Файзуллаев
5
Михайлов
8
Башич
8
Башич
5
Михайлов
26
Марин
96
Барановский
96
Барановский
26
Марин
20
Рыбчинский
9
Оганесян
9
Оганесян
20
Рыбчинский
11
Мансилья
11
Сахархизан
11
Сахархизан
11
Мансилья
Остались в запасе
ЦСКА
Оренбург
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча ЦСКА - Оренбург
2
2
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
13
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
11
12
Офсайды
1
3
Количество передач
367
451
Сейвы
3
8
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Оренбурга», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Оренбург»

ЦСКА – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург ЦСКА
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