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  • Зенит – Краснодар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2024

Зенит – Краснодар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2024

13 июля 2024, 19:20
Зенит
13.07.2024, суббота, 20:30
Суперкубок России, Финал
4 : 2
Завершен
Краснодар
13' Родригао 33' Вендел 43' М. Глушенков 68' М. Глушенков
65' Н. Кривцов 70' Ф. Смолов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
31
Кайо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Педро
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
62
Евгений Ковалевский
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
5
Родригао
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
10
Глушенков
9
Кассьерра
2-2-3-3
1
Агкацев
31
Кайо
3
Тормена
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
90
Смолов
6
Олусегун
88
Кривцов
33
Клаудиньо
31
Мантуан
31
Мантуан
33
Клаудиньо
77
Мостовой
4
Горшков
4
Горшков
77
Мостовой
5
Родригао
28
Алип
28
Алип
5
Родригао
15
Караваев
20
Педро
20
Педро
15
Караваев
8
Вендел
37
Артур
37
Артур
8
Вендел
6
Олусегун
15
Эктов
15
Эктов
6
Олусегун
11
Батчи
18
Козлов
18
Козлов
11
Батчи
88
Кривцов
62
Ковалевский
62
Ковалевский
88
Кривцов
6
Ленини
99
Кобнан
99
Кобнан
6
Ленини
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Зенит - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча Зенита против Краснодара, финал суперкубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Краснодар

Зенит – Краснодар смотреть онлайн 13 июня

Источник: «Бомбардир»
Краснодар Зенит
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