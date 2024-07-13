13.07.2024, суббота, 20:30
Суперкубок России, Финал
Суперкубок России, Финал
4 : 2
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
5
Родригао
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
10
Глушенков
9
Кассьерра
2-2-3-3
1
Агкацев
31
Кайо
3
Тормена
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
90
Смолов
6
Олусегун
88
Кривцов
33
Клаудиньо
31
Мантуан
31
Мантуан
33
Клаудиньо
77
Мостовой
4
Горшков
4
Горшков
77
Мостовой
5
Родригао
28
Алип
28
Алип
5
Родригао
15
Караваев
20
Педро
20
Педро
15
Караваев
8
Вендел
37
Артур
37
Артур
8
Вендел
6
Олусегун
15
Эктов
15
Эктов
6
Олусегун
11
Батчи
18
Козлов
18
Козлов
11
Батчи
88
Кривцов
62
Ковалевский
62
Ковалевский
88
Кривцов
6
Ленини
99
Кобнан
99
Кобнан
6
Ленини
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Зенит - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча Зенита против Краснодара, финал суперкубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Краснодар
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»