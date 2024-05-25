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    • «Краснодар» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    «Краснодар» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    Краснодар
    25.05.2024, суббота, 16:30
    Россия. Премьер-лига, 30 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Динамо
    52' Д. Кордоба
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Краснодар
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    15
    Лукас Оласа
    ЛЗ
    4
    Хуниор Алонсо
    ЦЗ
    3
    Витор Тормена
    ЦЗ
    40
    Олакунле Олусегун
    ПЗ
    7
    Виктор Са
    ЛП
    53
    Александр Черников
    ОП
    10
    Эдуард Сперцян
    ЦП
    88
    Никита Кривцов
    ЦП
    11
    Жоау Батчи
    ПП
    9
    Джон Кордоба
    ЦФ
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    Динамо
    31
    Игорь Лещук
    ВР
    7
    Дмитрий Скопинцев
    ЛЗ
    3
    Фабиан Бальбуэна
    ЦЗ
    6
    Роберто Фернандес
    ЦЗ
    18
    Николас Маричаль
    ПЗ
    8
    Хорхе Карраскаль
    ЛП
    93
    Диего Лаксальт
    ОП
    74
    Даниил Фомин
    ЦП
    24
    Луис Чавес
    ЦП
    13
    Муми Нгамале
    ПП
    70
    Константин Тюкавин
    ЦФ
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Краснодар
    73
    Михаил Штепа
    ВР
    1
    Станислав Агкацев
    ВР
    33
    Георгий Арутюнян
    ЦЗ
    31
    Кайо
    ЦЗ
    82
    Сергей Волков
    ПЗ
    23
    Александр Эктов
    ПЗ
    98
    Сергей Петров
    ПЗ
    6
    Кевин Ленини
    ОП
    5
    Кевин Кастаньо
    ОП
    14
    Михайло Баньяц
    ЦП
    20
    Кади Боржес
    АП
    90
    Мозес Давид Кобнан
    ПВ
    Динамо
    1
    Антон Шунин
    ВР
    5
    Милан Майсторович
    ЦЗ
    50
    Александр Кутицкий
    ЦЗ
    80
    Станислав Бессмертный
    ПЗ
    2
    Эли Даса
    ПЗ
    4
    Сергей Паршивлюк
    ПЗ
    89
    Бителло
    ЦП
    34
    Лука Гагнидзе
    ЦП
    20
    Вячеслав Грулев
    ЛВ
    77
    Денис Макаров
    ПВ
    91
    Ярослав Гладышев
    ЦФ
    10
    Федор Смолов
    ЦФ
    4-1-4-1
    39
    Сафонов
    15
    Оласа
    4
    Алонсо
    3
    Тормена
    40
    Олусегун
    53
    Черников
    7
    Са
    10
    Сперцян
    88
    Кривцов
    11
    Батчи
    9
    Кордоба
    4-1-4-1
    31
    Лещук
    18
    Маричаль
    3
    Бальбуэна
    6
    Фернандес
    7
    Скопинцев
    93
    Лаксальт
    13
    Нгамале
    74
    Фомин
    24
    Чавес
    8
    Карраскаль
    70
    Тюкавин
    10
    Сперцян
    31
    Кайо
    31
    Кайо
    10
    Сперцян
    88
    Кривцов
    6
    Ленини
    6
    Ленини
    88
    Кривцов
    11
    Батчи
    90
    Кобнан
    90
    Кобнан
    11
    Батчи
    7
    Скопинцев
    4
    Паршивлюк
    4
    Паршивлюк
    7
    Скопинцев
    8
    Карраскаль
    89
    Бителло
    89
    Бителло
    8
    Карраскаль
    74
    Фомин
    20
    Грулев
    20
    Грулев
    74
    Фомин
    24
    Чавес
    10
    Смолов
    10
    Смолов
    24
    Чавес
    Остались в запасе
    Краснодар
    Динамо
    73
    Михаил Штепа
    ВР
    1
    Станислав Агкацев
    ВР
    33
    Георгий Арутюнян
    ЦЗ
    82
    Сергей Волков
    ПЗ
    23
    Александр Эктов
    ПЗ
    98
    Сергей Петров
    ПЗ
    5
    Кевин Кастаньо
    ОП
    14
    Михайло Баньяц
    ЦП
    20
    Кади Боржес
    АП
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    1
    Антон Шунин
    ВР
    5
    Милан Майсторович
    ЦЗ
    50
    Александр Кутицкий
    ЦЗ
    80
    Станислав Бессмертный
    ПЗ
    2
    Эли Даса
    ПЗ
    34
    Лука Гагнидзе
    ЦП
    77
    Денис Макаров
    ПВ
    91
    Ярослав Гладышев
    ЦФ
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Остались в запасе
    73
    Михаил Штепа
    ВР
    1
    Станислав Агкацев
    ВР
    33
    Георгий Арутюнян
    ЦЗ
    82
    Сергей Волков
    ПЗ
    23
    Александр Эктов
    ПЗ
    98
    Сергей Петров
    ПЗ
    5
    Кевин Кастаньо
    ОП
    14
    Михайло Баньяц
    ЦП
    20
    Кади Боржес
    АП
    Остались в запасе
    1
    Антон Шунин
    ВР
    5
    Милан Майсторович
    ЦЗ
    50
    Александр Кутицкий
    ЦЗ
    80
    Станислав Бессмертный
    ПЗ
    2
    Эли Даса
    ПЗ
    34
    Лука Гагнидзе
    ЦП
    77
    Денис Макаров
    ПВ
    91
    Ярослав Гладышев
    ЦФ
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Статистика матча Краснодар - Динамо
    2
    1
    3
    Всего ударов по воротам
    8
    9
    Удары в створ
    4
    3
    Владение мячом %
    62
    38
    Красные карточки
    0
    1
    Желтые карточки
    2
    3
    Угловые удары
    8
    6
    Нарушения
    14
    12
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    420
    261
    Сейвы
    3
    3
    Точность передач %
    83
    66
    Удары мимо ворот
    2
    5
    Блокированные удары
    2
    1
    Удары из пределов штрафной
    5
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    6
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Динамо», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо»

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    Источник: «Бомбардир»

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