40' В. Давила

Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

Удары в створ

Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Урала», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Урал»