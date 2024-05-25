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    ЦСКА – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    ЦСКА
    25.05.2024, суббота, 16:30
    Россия. Премьер-лига, 30 тур
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Урал
    40' В. Давила
    42' Т. Мусаев
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    ЦСКА
    35
    Игорь Акинфеев
    (К) ВР
    77
    Илья Агапов
    ЦЗ
    4
    Виллиан Роша
    ЦЗ
    78
    Игорь Дивеев
    ЦЗ
    2
    Келлвен
    ПЗ
    88
    Виктор Мендес
    ОП
    5
    Саша Зделар
    ОП
    10
    Иван Обляков
    АП
    21
    Аббосбек Файзуллаев
    ПВ
    7
    Виктор Давила
    ЦФ
    11
    Тамерлан Мусаев
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Урал
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    16
    Итало
    ЦЗ
    2
    Силвие Бегич
    ЦЗ
    24
    Егор Филипенко
    ЦЗ
    15
    Денис Кулаков
    (К) ПЗ
    44
    Ибрахима Сиссе
    ОП
    5
    Андрей Егорычев
    ЦП
    8
    Даниэль Мишкич
    ЦП
    97
    Илья Ишков
    АП
    21
    Игорь Дмитриев
    ЛВ
    79
    Алексей Каштанов
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    ЦСКА
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    68
    Михаил Рядно
    ЛЗ
    90
    Матвей Лукин
    ЦЗ
    14
    Кирилл Набабкин
    ПЗ
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    31
    Матвей Кисляк
    АП
    17
    Кирилл Глебов
    ЛВ
    9
    Федор Чалов
    ЦФ
    91
    Антон Заболотный
    ЦФ
    Урал
    77
    Денис Щербицкий
    ВР
    1
    Илья Помазун
    ВР
    17
    Владислав Малькевич
    ЛЗ
    4
    Эмерсон
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    55
    Тимур Аюпов
    ОП
    10
    Эрик Бикфалви
    АП
    80
    Артем Концевой
    ЛВ
    11
    Алексей Ионов
    ПВ
    20
    Рай Влут
    ЦФ
    9
    Гильерме Шеттине
    ЦФ
    4-2-2-2
    35
    Акинфеев
    77
    Агапов
    4
    Роша
    78
    Дивеев
    2
    Келлвен
    88
    Мендес
    5
    Зделар
    10
    Обляков
    21
    Файзуллаев
    11
    Мусаев
    7
    Давила
    4-1-2-2-1
    71
    Мамин
    15
    Кулаков
    2
    Бегич
    24
    Филипенко
    16
    Итало
    44
    Сиссе
    5
    Егорычев
    8
    Мишкич
    97
    Ишков
    21
    Дмитриев
    79
    Каштанов
    77
    Агапов
    14
    Набабкин
    14
    Набабкин
    77
    Агапов
    11
    Мусаев
    17
    Глебов
    17
    Глебов
    11
    Мусаев
    21
    Файзуллаев
    9
    Чалов
    9
    Чалов
    21
    Файзуллаев
    7
    Давила
    91
    Заболотный
    91
    Заболотный
    7
    Давила
    79
    Каштанов
    10
    Бикфалви
    10
    Бикфалви
    79
    Каштанов
    Бикфалви
    80
    Концевой
    80
    Концевой
    Бикфалви
    44
    Сиссе
    20
    Влут
    20
    Влут
    44
    Сиссе
    8
    Мишкич
    9
    Шеттине
    9
    Шеттине
    8
    Мишкич
    Остались в запасе
    ЦСКА
    Урал
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    68
    Михаил Рядно
    ЛЗ
    90
    Матвей Лукин
    ЦЗ
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    31
    Матвей Кисляк
    АП
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    77
    Денис Щербицкий
    ВР
    1
    Илья Помазун
    ВР
    17
    Владислав Малькевич
    ЛЗ
    4
    Эмерсон
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    55
    Тимур Аюпов
    ОП
    11
    Алексей Ионов
    ПВ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Остались в запасе
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    68
    Михаил Рядно
    ЛЗ
    90
    Матвей Лукин
    ЦЗ
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    31
    Матвей Кисляк
    АП
    Остались в запасе
    77
    Денис Щербицкий
    ВР
    1
    Илья Помазун
    ВР
    17
    Владислав Малькевич
    ЛЗ
    4
    Эмерсон
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    55
    Тимур Аюпов
    ОП
    11
    Алексей Ионов
    ПВ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Статистика матча ЦСКА - Урал
    2
    2
    Всего ударов по воротам
    17
    14
    Удары в створ
    9
    3
    Владение мячом %
    52
    48
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    6
    3
    Нарушения
    12
    12
    Офсайды
    1
    1
    Количество передач
    440
    408
    Сейвы
    3
    7
    Точность передач %
    82
    79
    Удары мимо ворот
    4
    7
    Блокированные удары
    4
    4
    Удары из пределов штрафной
    12
    9
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    5
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Урала», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Урал»

    ЦСКА – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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