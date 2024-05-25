Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Крылья Советов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    «Крылья Советов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    Крылья Советов
    25.05.2024, суббота, 16:30
    Россия. Премьер-лига, 30 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Пари НН
    58' Б. Гарре
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Крылья Советов
    1
    Иван Ломаев
    ВР
    5
    Юрий Горшков
    ЛЗ
    4
    Александр Солдатенков
    (К) ЦЗ
    95
    Илья Гапонов
    ЦЗ
    22
    Фернандо Костанца
    ПЗ
    8
    Максим Витюгов
    ОП
    6
    Сергей Бабкин
    ЦП
    20
    Амар Рахманович
    АП
    10
    Бенхамин Гарре
    ЛВ
    14
    Никита Салтыков
    ЛВ
    73
    Владислав Шитов
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    Пари НН
    25
    Артур Нигматуллин
    ВР
    11
    Матео Стаматов
    ЛЗ
    26
    Дмитрий Тихий
    ЦЗ
    2
    Виктор Александров
    ЦЗ
    24
    Кирилл Гоцук
    (К) ЦЗ
    10
    Александр Трошечкин
    ОП
    22
    Никита Каккоев
    ОП
    78
    Николай Калинский
    ЦП
    18
    Константин Кучаев
    АП
    20
    Хуан Мануэль Боселли
    ПВ
    9
    Зе Турбо
    ЦФ
    Главный тренер
    Саша Илич
    Крылья Советов
    39
    Евгений Фролов
    ВР
    25
    Кирилл Печенин
    ЛЗ
    24
    Роман Евгеньев
    ЦЗ
    33
    Алексей Лысов
    ЦЗ
    31
    Георгий Зотов
    ПЗ
    76
    Иван Бобер
    ЛП
    18
    Денис Якуба
    ОП
    21
    Дмитрий Иванисеня
    ЦП
    30
    Артем Соколов
    АП
    32
    Франко Орозко
    ЛВ
    77
    Владимир Писарский
    ЦФ
    Пари НН
    81
    Иван Кукушкин
    ВР
    1
    Вадим Лукьянов
    ВР
    70
    Максим Шнапцев
    ЛЗ
    88
    Кирилл Глущенков
    ЦЗ
    6
    Данила Ведерников
    ЦЗ
    87
    Кирилл Боженов
    ПЗ
    80
    Валерий Царукян
    АП
    19
    Никита Ермаков
    АП
    77
    Владислав Карапузов
    ПВ
    23
    Николоз Кутателадзе
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    1
    Ломаев
    5
    Горшков
    4
    Солдатенков
    95
    Гапонов
    22
    Костанца
    8
    Витюгов
    6
    Бабкин
    14
    Салтыков
    20
    Рахманович
    10
    Гарре
    73
    Шитов
    4-2-1-2-1
    25
    Нигматуллин
    26
    Тихий
    2
    Александров
    24
    Гоцук
    11
    Стаматов
    10
    Трошечкин
    22
    Каккоев
    78
    Калинский
    20
    Боселли
    18
    Кучаев
    9
    Зе Турбо
    5
    Горшков
    25
    Печенин
    25
    Печенин
    5
    Горшков
    6
    Бабкин
    31
    Зотов
    31
    Зотов
    6
    Бабкин
    8
    Витюгов
    18
    Якуба
    18
    Якуба
    8
    Витюгов
    20
    Рахманович
    32
    Орозко
    32
    Орозко
    20
    Рахманович
    2
    Александров
    87
    Боженов
    87
    Боженов
    2
    Александров
    20
    Боселли
    19
    Ермаков
    19
    Ермаков
    20
    Боселли
    18
    Кучаев
    23
    Кутателадзе
    23
    Кутателадзе
    18
    Кучаев
    Остались в запасе
    Крылья Советов
    Пари НН
    39
    Евгений Фролов
    ВР
    24
    Роман Евгеньев
    ЦЗ
    33
    Алексей Лысов
    ЦЗ
    76
    Иван Бобер
    ЛП
    21
    Дмитрий Иванисеня
    ЦП
    30
    Артем Соколов
    АП
    77
    Владимир Писарский
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    81
    Иван Кукушкин
    ВР
    1
    Вадим Лукьянов
    ВР
    70
    Максим Шнапцев
    ЛЗ
    88
    Кирилл Глущенков
    ЦЗ
    6
    Данила Ведерников
    ЦЗ
    80
    Валерий Царукян
    АП
    77
    Владислав Карапузов
    ПВ
    Главный тренер
    Саша Илич
    Остались в запасе
    39
    Евгений Фролов
    ВР
    24
    Роман Евгеньев
    ЦЗ
    33
    Алексей Лысов
    ЦЗ
    76
    Иван Бобер
    ЛП
    21
    Дмитрий Иванисеня
    ЦП
    30
    Артем Соколов
    АП
    77
    Владимир Писарский
    ЦФ
    Остались в запасе
    81
    Иван Кукушкин
    ВР
    1
    Вадим Лукьянов
    ВР
    70
    Максим Шнапцев
    ЛЗ
    88
    Кирилл Глущенков
    ЦЗ
    6
    Данила Ведерников
    ЦЗ
    80
    Валерий Царукян
    АП
    77
    Владислав Карапузов
    ПВ
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    Главный тренер
    Саша Илич
    Статистика матча Крылья Советов - Пари НН
    4
    Всего ударов по воротам
    10
    11
    Удары в створ
    2
    2
    Владение мячом %
    67
    33
    Желтые карточки
    0
    4
    Угловые удары
    7
    2
    Нарушения
    11
    18
    Офсайды
    1
    0
    Количество передач
    479
    240
    Сейвы
    1
    1
    Точность передач %
    82
    60
    Удары мимо ворот
    5
    3
    Блокированные удары
    3
    6
    Удары из пределов штрафной
    5
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    5
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Пари НН», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Пари НН»

    «Крылья Советов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Пари НН»: 25 мая
    «Крылья Советов» – «Пари НН»: прогноз на матч 30 тура РПЛ, 25 мая
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+