Крылья Советов
25.05.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Матч завершен
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Пари НН
58' Б. Гарре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
5
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Александр Солдатенков
(К) ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
20
Амар Рахманович
АП
10
Бенхамин Гарре
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Пари НН
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Матео Стаматов
ЛЗ
26
Дмитрий Тихий
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
(К) ЦЗ
10
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
20
Хуан Мануэль Боселли
ПВ
9
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
25
Кирилл Печенин
ЛЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
76
Иван Бобер
ЛП
18
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
30
Артем Соколов
АП
32
Франко Орозко
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Пари НН
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
70
Максим Шнапцев
ЛЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
6
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
80
Валерий Царукян
АП
19
Никита Ермаков
АП
77
Владислав Карапузов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ломаев
5
Горшков
4
Солдатенков
95
Гапонов
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
14
Салтыков
20
Рахманович
10
Гарре
73
Шитов
4-2-1-2-1
25
Нигматуллин
26
Тихий
2
Александров
24
Гоцук
11
Стаматов
10
Трошечкин
22
Каккоев
78
Калинский
20
Боселли
18
Кучаев
9
Зе Турбо
5
Горшков
25
Печенин
25
Печенин
5
Горшков
6
Бабкин
31
Зотов
31
Зотов
6
Бабкин
8
Витюгов
18
Якуба
18
Якуба
8
Витюгов
20
Рахманович
32
Орозко
32
Орозко
20
Рахманович
2
Александров
87
Боженов
87
Боженов
2
Александров
20
Боселли
19
Ермаков
19
Ермаков
20
Боселли
18
Кучаев
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
18
Кучаев
Остались в запасе
Крылья Советов
Пари НН
39
Евгений Фролов
ВР
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
76
Иван Бобер
ЛП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
30
Артем Соколов
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
70
Максим Шнапцев
ЛЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
6
Данила Ведерников
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
77
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
76
Иван Бобер
ЛП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
30
Артем Соколов
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
70
Максим Шнапцев
ЛЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
6
Данила Ведерников
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
77
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Крылья Советов - Пари НН
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Пари НН», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Игра».
- Игру будет транслировать «Pari».