ЦСКА
06.05.2024, понедельник, 20:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 2
Матч завершен
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Рубин
45+1' А. Файзуллаев
74' Ф. Чалов
42' И. Рожков
90+2' М. Даку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
2
Келлвен
ПЗ
5
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
21
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
7
Виктор Давила
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Рубин
22
Юрий Дюпин
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
15
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
44
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Виктор Мендес
ОП
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
9
Федор Чалов
ЦФ
Рубин
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
33
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
7
Лазар Ранджелович
ПВ
9
Александр Ломовицкий
ПВ
77
Лука Биелович
ПВ
3-3-2-2
35
Акинфеев
78
Дивеев
77
Агапов
4
Роша
22
Гайич
5
Зделар
2
Келлвен
10
Обляков
21
Файзуллаев
91
Заболотный
7
Давила
3-3-1-2
22
Дюпин
15
Вуячич
27
Грицаенко
4
Мартынович
51
Рожков
6
Иву
31
Рыбус
21
Зотов
44
Даку
99
Шабанхаджай
4
Роша
90
Лукин
90
Лукин
4
Роша
2
Келлвен
17
Глебов
17
Глебов
2
Келлвен
91
Заболотный
11
Мусаев
11
Мусаев
91
Заболотный
7
Давила
9
Чалов
9
Чалов
7
Давила
99
Шабанхаджай
19
Иванов
19
Иванов
99
Шабанхаджай
31
Рыбус
23
Безруков
23
Безруков
31
Рыбус
21
Зотов
7
Ранджелович
7
Ранджелович
21
Зотов
70
Кабутов
9
Ломовицкий
9
Ломовицкий
70
Кабутов
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Виктор Мендес
ОП
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
33
Умарали Рахмоналиев
ОП
18
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
77
Лука Биелович
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Виктор Мендес
ОП
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
33
Умарали Рахмоналиев
ОП
18
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
77
Лука Биелович
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Рубин
1
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Рубина», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая 2024, в 15:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».