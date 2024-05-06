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Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Рубина», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая 2024, в 15:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Рубин»