Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Урал» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024

    «Урал» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024

    Урал
    06.05.2024, понедельник, 15:45
    Россия. Премьер-лига, 27 тур
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Балтика
    19' А. Каштанов (П)
    90+5' А. Ионов
    1' В. Лисакович
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Урал
    1
    Илья Помазун
    ВР
    16
    Итало
    ЦЗ
    24
    Егор Филипенко
    ЦЗ
    2
    Силвие Бегич
    ЦЗ
    15
    Денис Кулаков
    ПЗ
    55
    Тимур Аюпов
    ОП
    44
    Ибрахима Сиссе
    ОП
    5
    Андрей Егорычев
    ЦП
    97
    Илья Ишков
    АП
    21
    Игорь Дмитриев
    ЛВ
    79
    Алексей Каштанов
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Балтика
    1
    Евгений Латышонок
    ВР
    13
    Диего Луна
    ЦЗ
    16
    Кевин Андраде
    ЦЗ
    2
    Александр Жиров
    ЦЗ
    3
    Кирилл Маляров
    ПЗ
    17
    Кристиян Бистрович
    ЦП
    77
    Данила Козлов
    АП
    11
    Юрий Ковалев
    ПП
    25
    Алекс Фернандес
    ПВ
    18
    Анхело Энрикес
    ЦФ
    88
    Виталий Лисакович
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Урал
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    17
    Владислав Малькевич
    ЛЗ
    25
    Кики
    ЛЗ
    4
    Эмерсон
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    18
    Юрий Газинский
    ЦП
    10
    Эрик Бикфалви
    АП
    80
    Артем Концевой
    ЛВ
    11
    Алексей Ионов
    ПВ
    20
    Рай Влут
    ЦФ
    9
    Гильерме Шеттине
    ЦФ
    Балтика
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    26
    Никола Радмановац
    ЦЗ
    21
    Иван Остойич
    ЦЗ
    5
    Александр Осипов
    ОП
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    8
    Кирилл Капленко
    ЦП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    24
    Дмитрий Рыбчинский
    ПП
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    4-2-1-2-1
    1
    Помазун
    16
    Итало
    24
    Филипенко
    2
    Бегич
    15
    Кулаков
    55
    Аюпов
    44
    Сиссе
    5
    Егорычев
    21
    Дмитриев
    97
    Ишков
    79
    Каштанов
    4-2-2-2
    1
    Латышонок
    3
    Маляров
    16
    Андраде
    2
    Жиров
    13
    Луна
    11
    Ковалев
    17
    Бистрович
    25
    Фернандес
    77
    Козлов
    88
    Лисакович
    18
    Энрикес
    24
    Филипенко
    4
    Эмерсон
    4
    Эмерсон
    24
    Филипенко
    55
    Аюпов
    18
    Газинский
    18
    Газинский
    55
    Аюпов
    44
    Сиссе
    10
    Бикфалви
    10
    Бикфалви
    44
    Сиссе
    21
    Дмитриев
    11
    Ионов
    11
    Ионов
    21
    Дмитриев
    79
    Каштанов
    9
    Шеттине
    9
    Шеттине
    79
    Каштанов
    11
    Ковалев
    26
    Радмановац
    26
    Радмановац
    11
    Ковалев
    18
    Энрикес
    21
    Остойич
    21
    Остойич
    18
    Энрикес
    77
    Козлов
    8
    Капленко
    8
    Капленко
    77
    Козлов
    88
    Лисакович
    6
    Кузьмин
    6
    Кузьмин
    88
    Лисакович
    3
    Маляров
    24
    Рыбчинский
    24
    Рыбчинский
    3
    Маляров
    Остались в запасе
    Урал
    Балтика
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    17
    Владислав Малькевич
    ЛЗ
    25
    Кики
    ЛЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    80
    Артем Концевой
    ЛВ
    20
    Рай Влут
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    5
    Александр Осипов
    ОП
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Остались в запасе
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    17
    Владислав Малькевич
    ЛЗ
    25
    Кики
    ЛЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    80
    Артем Концевой
    ЛВ
    20
    Рай Влут
    ЦФ
    Остались в запасе
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    5
    Александр Осипов
    ОП
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Статистика матча Урал - Балтика
    1
    Всего ударов по воротам
    12
    12
    Удары в створ
    4
    4
    Владение мячом %
    57
    43
    Желтые карточки
    1
    0
    Угловые удары
    10
    9
    Нарушения
    3
    19
    Офсайды
    0
    2
    Количество передач
    417
    312
    Сейвы
    3
    2
    Точность передач %
    73
    68
    Удары мимо ворот
    4
    6
    Блокированные удары
    4
    2
    Удары из пределов штрафной
    9
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    5
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Балтики», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая 2024, в 15:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Балтика»

    «Урал» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024

    Новости по теме
    Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Балтикой»
    Игнашевич раскритиковал арбитров после матча с «Уралом»: «Позорное судейство» 13
    Обзор матча «Урал» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2024 10:38
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+