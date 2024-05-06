Урал
06.05.2024, понедельник, 15:45
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Матч завершен
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Балтика
19' А. Каштанов (П)
90+5' А. Ионов
1' В. Лисакович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
16
Итало
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
55
Тимур Аюпов
ОП
44
Ибрахима Сиссе
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
21
Игорь Дмитриев
ЛВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
13
Диего Луна
ЦЗ
16
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Кристиян Бистрович
ЦП
77
Данила Козлов
АП
11
Юрий Ковалев
ПП
25
Алекс Фернандес
ПВ
18
Анхело Энрикес
ЦФ
88
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
17
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Кики
ЛЗ
4
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
3
Валерий Бочеров
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
80
Артем Концевой
ЛВ
11
Алексей Ионов
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
9
Гильерме Шеттине
ЦФ
Балтика
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
8
Кирилл Капленко
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
89
Владислав Лазарев
АП
24
Дмитрий Рыбчинский
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
4-2-1-2-1
1
Помазун
16
Итало
24
Филипенко
2
Бегич
15
Кулаков
55
Аюпов
44
Сиссе
5
Егорычев
21
Дмитриев
97
Ишков
79
Каштанов
4-2-2-2
1
Латышонок
3
Маляров
16
Андраде
2
Жиров
13
Луна
11
Ковалев
17
Бистрович
25
Фернандес
77
Козлов
88
Лисакович
18
Энрикес
24
Филипенко
4
Эмерсон
4
Эмерсон
24
Филипенко
55
Аюпов
18
Газинский
18
Газинский
55
Аюпов
44
Сиссе
10
Бикфалви
10
Бикфалви
44
Сиссе
21
Дмитриев
11
Ионов
11
Ионов
21
Дмитриев
79
Каштанов
9
Шеттине
9
Шеттине
79
Каштанов
11
Ковалев
26
Радмановац
26
Радмановац
11
Ковалев
18
Энрикес
21
Остойич
21
Остойич
18
Энрикес
77
Козлов
8
Капленко
8
Капленко
77
Козлов
88
Лисакович
6
Кузьмин
6
Кузьмин
88
Лисакович
3
Маляров
24
Рыбчинский
24
Рыбчинский
3
Маляров
Остались в запасе
Урал
Балтика
71
Алексей Мамин
ВР
17
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Кики
ЛЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
3
Валерий Бочеров
ОП
80
Артем Концевой
ЛВ
20
Рай Влут
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
89
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
17
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Кики
ЛЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
3
Валерий Бочеров
ОП
80
Артем Концевой
ЛВ
20
Рай Влут
ЦФ
Остались в запасе
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
89
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Урал - Балтика
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Балтики», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая 2024, в 15:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».