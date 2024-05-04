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Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Ахмата», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Ахмат»