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    • «Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    «Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Краснодар
    04.05.2024, суббота, 19:30
    Россия. Премьер-лига, 27 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.67
    Х
    4.2
    П2
    5.3
    Реклама, 18+
    Ахмат
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Краснодар
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    15
    Лукас Оласа
    ЛЗ
    3
    Витор Тормена
    ЦЗ
    4
    Хуниор Алонсо
    ЦЗ
    82
    Олакунле Олусегун
    ПЗ
    10
    Эдуард Сперцян
    ЦП
    7
    Виктор Са
    ЦП
    53
    Александр Черников
    ЦП
    5
    Кевин Кастаньо
    ЦП
    20
    Кади Боржес
    ЦП
    9
    Джон Кордоба
    ЦФ
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    Ахмат
    88
    Гиорги Шелия
    ВР
    36
    Лукас Ловат
    ЛЗ
    15
    Андрей Семенов
    ЦЗ
    75
    Ясмин Челикович
    ЦЗ
    5
    Милош Шатара
    ЦЗ
    55
    Дарко Тодорович
    ПЗ
    18
    Владислав Камилов
    ЦП
    94
    Артем Тимофеев
    ЦП
    21
    Иван Олейников
    ЦП
    13
    Мохамед Конате
    ЦФ
    7
    Бернард Бериша
    ЦФ
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    4-5-1
    39
    Сафонов
    15
    Оласа
    3
    Тормена
    4
    Алонсо
    82
    Олусегун
    7
    Са
    53
    Черников
    5
    Кастаньо
    20
    Боржес
    10
    Сперцян
    9
    Кордоба
    3-2-3-2
    88
    Шелия
    15
    Семенов
    75
    Челикович
    5
    Шатара
    55
    Тодорович
    36
    Ловат
    18
    Камилов
    94
    Тимофеев
    21
    Олейников
    7
    Бериша
    13
    Конате
    Остались в запасе
    Краснодар
    Ахмат
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Статистика матча Краснодар - Ахмат
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Ахмата», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Ахмат»

    «Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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