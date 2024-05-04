Краснодар
04.05.2024, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
- : -
Не начался
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П1
1.67
Х
4.2
П2
5.3
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Ахмат
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Олакунле Олусегун
ПЗ
10
Эдуард Сперцян
ЦП
7
Виктор Са
ЦП
53
Александр Черников
ЦП
5
Кевин Кастаньо
ЦП
20
Кади Боржес
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
15
Андрей Семенов
ЦЗ
75
Ясмин Челикович
ЦЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
94
Артем Тимофеев
ЦП
21
Иван Олейников
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
7
Бернард Бериша
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
4-5-1
39
Сафонов
15
Оласа
3
Тормена
4
Алонсо
82
Олусегун
7
Са
53
Черников
5
Кастаньо
20
Боржес
10
Сперцян
9
Кордоба
3-2-3-2
88
Шелия
15
Семенов
75
Челикович
5
Шатара
55
Тодорович
36
Ловат
18
Камилов
94
Тимофеев
21
Олейников
7
Бериша
13
Конате
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Краснодар - Ахмат
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Ахмата», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».