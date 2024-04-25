Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Ростова», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Ростов»