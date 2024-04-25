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    • «Урал» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024

    «Урал» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024

    Урал
    25.04.2024, четверг, 16:00
    Россия. Премьер-лига, 21 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.65
    Х
    3.25
    П2
    2.85
    Реклама, 18+
    Ростов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Урал
    1
    Илья Помазун
    ВР
    16
    Итало
    ЛЗ
    24
    Егор Филипенко
    ЦЗ
    4
    Эмерсон
    ЦЗ
    15
    Денис Кулаков
    ПЗ
    5
    Андрей Егорычев
    ЛП
    8
    Даниэль Мишкич
    ЦП
    44
    Ибраима Сиссе
    ЦП
    97
    Илья Ишков
    ПП
    11
    Алексей Ионов
    ЦФ
    21
    Игорь Дмитриев
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Ростов
    30
    Сергей Песьяков
    ВР
    28
    Евгений Чернов
    ЛЗ
    4
    Виктор Мелехин
    ЦЗ
    55
    Максим Осипенко
    ЦЗ
    40
    Илья Вахания
    ПЗ
    88
    Кирилл Щетинин
    ЦП
    47
    Даниил Уткин
    ЦП
    15
    Данил Глебов
    ЦП
    19
    Хорен Байрамян
    ЦФ
    7
    Роналдо
    ЦФ
    69
    Егор Голенков
    ЦФ
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    4-4-2
    1
    Помазун
    16
    Итало
    24
    Филипенко
    4
    Эмерсон
    15
    Кулаков
    5
    Егорычев
    8
    Мишкич
    44
    Сиссе
    97
    Ишков
    21
    Дмитриев
    11
    Ионов
    4-3-3
    30
    Песьяков
    40
    Вахания
    4
    Мелехин
    55
    Осипенко
    28
    Чернов
    88
    Щетинин
    47
    Уткин
    15
    Глебов
    69
    Голенков
    7
    Роналдо
    19
    Байрамян
    Остались в запасе
    Урал
    Ростов
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Статистика матча Урал - Ростов
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Ростова», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал»«Ростов»

    «Урал» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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