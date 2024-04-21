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    • «Зенит» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    «Зенит» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    Зенит
    21.04.2024, воскресенье, 16:15
    Россия. Премьер-лига, 25 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Оренбург
    23' Клаудиньо
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Зенит
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    28
    Нуралы Алип
    ЦЗ
    25
    Страхиня Эракович
    ЦЗ
    27
    Нино
    ЦЗ
    15
    Вячеслав Караваев
    ПЗ
    5
    Вильмар Барриос
    ОП
    8
    Вендел
    ЦП
    11
    Клаудиньо
    АП
    24
    Педро
    ЛВ
    9
    Артур
    ПВ
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Оренбург
    99
    Николай Сысуев
    ВР
    5
    Лео Гогличидзе
    ЛЗ
    81
    Максим Сидоров
    ЛЗ
    22
    Матиас Перес
    ЦЗ
    4
    Данила Хотулев
    ЦЗ
    23
    Лукас Вера
    ЦП
    21
    Габриэль Флорентин
    АП
    8
    Иван Башич
    АП
    9
    Брайан Мансилья
    ЛВ
    16
    Хорди Томпсон
    ЛВ
    10
    Дмитрий Воробьев
    ЦФ
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Зенит
    16
    Денис Адамов
    ВР
    1
    Александр Васютин
    ВР
    55
    Родригао
    ЦЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    17
    Андрей Мостовой
    ЛВ
    31
    Густаво Мантуан
    ЛВ
    33
    Иван Сергеев
    ЦФ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    Оренбург
    90
    Алексей Кеняйкин
    ВР
    2
    Владимир Полуяхтов
    ЛЗ
    15
    Ренато Гойкович
    ЦЗ
    3
    Михаил Сиваков
    ЦЗ
    87
    Данила Прохин
    ЦЗ
    12
    Андрей Малых
    ПЗ
    66
    Мохаммад Горбани
    ОП
    24
    Томас Муро
    ЦП
    14
    Ярослав Михайлов
    АП
    80
    Химми Марин
    ЛВ
    11
    Степан Оганесян
    ПВ
    19
    Джастин Куэро
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    41
    Кержаков
    28
    Алип
    25
    Эракович
    27
    Нино
    15
    Караваев
    5
    Барриос
    8
    Вендел
    24
    Педро
    11
    Клаудиньо
    9
    Артур
    30
    Кассьерра
    4-1-3-2
    99
    Сысуев
    5
    Гогличидзе
    22
    Перес
    4
    Хотулев
    81
    Сидоров
    23
    Вера
    9
    Мансилья
    8
    Башич
    16
    Томпсон
    10
    Воробьев
    21
    Флорентин
    15
    Караваев
    55
    Родригао
    55
    Родригао
    15
    Караваев
    8
    Вендел
    79
    Васильев
    79
    Васильев
    8
    Вендел
    24
    Педро
    17
    Мостовой
    17
    Мостовой
    24
    Педро
    11
    Клаудиньо
    31
    Мантуан
    31
    Мантуан
    11
    Клаудиньо
    30
    Кассьерра
    33
    Сергеев
    33
    Сергеев
    30
    Кассьерра
    22
    Перес
    87
    Прохин
    87
    Прохин
    22
    Перес
    23
    Вера
    66
    Горбани
    66
    Горбани
    23
    Вера
    8
    Башич
    14
    Михайлов
    14
    Михайлов
    8
    Башич
    9
    Мансилья
    80
    Марин
    80
    Марин
    9
    Мансилья
    10
    Воробьев
    11
    Оганесян
    11
    Оганесян
    10
    Воробьев
    Остались в запасе
    Зенит
    Оренбург
    16
    Денис Адамов
    ВР
    1
    Александр Васютин
    ВР
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    90
    Алексей Кеняйкин
    ВР
    2
    Владимир Полуяхтов
    ЛЗ
    15
    Ренато Гойкович
    ЦЗ
    3
    Михаил Сиваков
    ЦЗ
    12
    Андрей Малых
    ПЗ
    24
    Томас Муро
    ЦП
    19
    Джастин Куэро
    ЦФ
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Остались в запасе
    16
    Денис Адамов
    ВР
    1
    Александр Васютин
    ВР
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    Остались в запасе
    90
    Алексей Кеняйкин
    ВР
    2
    Владимир Полуяхтов
    ЛЗ
    15
    Ренато Гойкович
    ЦЗ
    3
    Михаил Сиваков
    ЦЗ
    12
    Андрей Малых
    ПЗ
    24
    Томас Муро
    ЦП
    19
    Джастин Куэро
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Статистика матча Зенит - Оренбург
    1
    4
    Всего ударов по воротам
    10
    11
    Удары в створ
    3
    5
    Владение мячом %
    62
    38
    Желтые карточки
    1
    4
    Угловые удары
    3
    4
    Нарушения
    8
    13
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    633
    387
    Сейвы
    5
    2
    Точность передач %
    89
    78
    Удары мимо ворот
    5
    4
    Блокированные удары
    2
    2
    Удары из пределов штрафной
    4
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    4
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Оренбурга», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 16:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит»«Оренбург»

    «Зенит» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    matvei_72
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