Рубин
20.04.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
- : -
Не начался
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П1
3.45
Х
3.45
П2
2.25
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Локомотив
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
22
Юрий Дюпин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
30
Валентин Вада
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
44
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
77
Илья Самошников
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
11
Антон Миранчук
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
15
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Рубин
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
77
Лука Биелович
ПВ
7
Лазар Ранджелович
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Локомотив
51
Тимофей Митров
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
17
Рифат Жемалетдинов
ЛП
83
Алексей Батраков
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
7
Артем Дзюба
ЦФ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Дюпин
27
Грицаенко
4
Мартынович
5
Ашурматов
51
Рожков
70
Кабутов
21
Зотов
30
Вада
8
Йочич
44
Даку
99
Шабанхаджай
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
3
Фассон
85
Морозов
45
Сильянов
93
Карпукас
6
Баринов
77
Самошников
11
Миранчук
9
Пиняев
15
Глушенков
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
77
Лука Биелович
ПВ
7
Лазар Ранджелович
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
51
Тимофей Митров
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
17
Рифат Жемалетдинов
ЛП
83
Алексей Батраков
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
7
Артем Дзюба
ЦФ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
77
Лука Биелович
ПВ
7
Лазар Ранджелович
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
17
Рифат Жемалетдинов
ЛП
83
Алексей Батраков
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
7
Артем Дзюба
ЦФ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Рубин - Локомотив
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Локомотива», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».