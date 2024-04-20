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    • «Рубин» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    «Рубин» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    Рубин
    20.04.2024, суббота, 14:00
    Россия. Премьер-лига, 25 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.45
    Х
    3.45
    П2
    2.25
    Реклама, 18+
    Локомотив
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Рубин
    22
    Юрий Дюпин
    ВР
    27
    Алексей Грицаенко
    ЦЗ
    4
    Александр Мартынович
    ЦЗ
    5
    Рустам Ашурматов
    ЦЗ
    51
    Илья Рожков
    ПЗ
    70
    Дмитрий Кабутов
    ПЗ
    21
    Александр Зотов
    ЦП
    30
    Валентин Вада
    ЦП
    8
    Богдан Йочич
    АП
    99
    Дардан Шабанхаджай
    ЦФ
    44
    Мирлинд Даку
    ЦФ
    Главный тренер
    Рашид Рахимов
    Локомотив
    22
    Илья Лантратов
    ВР
    77
    Илья Самошников
    ЛЗ
    3
    Лукас Фассон
    ЦЗ
    85
    Евгений Морозов
    ЦЗ
    24
    Максим Ненахов
    ПЗ
    45
    Александр Сильянов
    ПЗ
    93
    Артем Карпукас
    ОП
    6
    Дмитрий Баринов
    ОП
    11
    Антон Миранчук
    АП
    9
    Сергей Пиняев
    ЛВ
    15
    Максим Глушенков
    ЦФ
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Рубин
    66
    Никита Янович
    ВР
    50
    Егор Шамов
    ВР
    31
    Мацей Рыбус
    ЛЗ
    26
    Урош Дрезгич
    ЦЗ
    2
    Егор Тесленко
    ЦЗ
    18
    Марат Апшацев
    ЦП
    23
    Руслан Безруков
    ЦП
    19
    Олег Иванов
    ЦП
    77
    Лука Биелович
    ПВ
    7
    Лазар Ранджелович
    ПВ
    11
    Касра Тахери
    ЦФ
    Локомотив
    51
    Тимофей Митров
    ВР
    53
    Даниил Худяков
    ВР
    71
    Наир Тикнизян
    ЛЗ
    5
    Жерзино Ньямси
    ЦЗ
    4
    Станислав Магкеев
    ЦЗ
    17
    Рифат Жемалетдинов
    ЛП
    83
    Алексей Батраков
    АП
    99
    Тимур Сулейманов
    ЦФ
    7
    Артем Дзюба
    ЦФ
    8
    Владислав Сарвели
    ЦФ
    3-2-2-1-2
    22
    Дюпин
    27
    Грицаенко
    4
    Мартынович
    5
    Ашурматов
    51
    Рожков
    70
    Кабутов
    21
    Зотов
    30
    Вада
    8
    Йочич
    44
    Даку
    99
    Шабанхаджай
    3-4-2-1
    22
    Лантратов
    24
    Ненахов
    3
    Фассон
    85
    Морозов
    45
    Сильянов
    93
    Карпукас
    6
    Баринов
    77
    Самошников
    11
    Миранчук
    9
    Пиняев
    15
    Глушенков
    Остались в запасе
    Рубин
    Локомотив
    66
    Никита Янович
    ВР
    50
    Егор Шамов
    ВР
    31
    Мацей Рыбус
    ЛЗ
    26
    Урош Дрезгич
    ЦЗ
    2
    Егор Тесленко
    ЦЗ
    18
    Марат Апшацев
    ЦП
    23
    Руслан Безруков
    ЦП
    19
    Олег Иванов
    ЦП
    77
    Лука Биелович
    ПВ
    7
    Лазар Ранджелович
    ПВ
    11
    Касра Тахери
    ЦФ
    Главный тренер
    Рашид Рахимов
    51
    Тимофей Митров
    ВР
    53
    Даниил Худяков
    ВР
    71
    Наир Тикнизян
    ЛЗ
    5
    Жерзино Ньямси
    ЦЗ
    4
    Станислав Магкеев
    ЦЗ
    17
    Рифат Жемалетдинов
    ЛП
    83
    Алексей Батраков
    АП
    99
    Тимур Сулейманов
    ЦФ
    7
    Артем Дзюба
    ЦФ
    8
    Владислав Сарвели
    ЦФ
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Остались в запасе
    66
    Никита Янович
    ВР
    50
    Егор Шамов
    ВР
    31
    Мацей Рыбус
    ЛЗ
    26
    Урош Дрезгич
    ЦЗ
    2
    Егор Тесленко
    ЦЗ
    18
    Марат Апшацев
    ЦП
    23
    Руслан Безруков
    ЦП
    19
    Олег Иванов
    ЦП
    77
    Лука Биелович
    ПВ
    7
    Лазар Ранджелович
    ПВ
    11
    Касра Тахери
    ЦФ
    Остались в запасе
    51
    Тимофей Митров
    ВР
    53
    Даниил Худяков
    ВР
    71
    Наир Тикнизян
    ЛЗ
    5
    Жерзино Ньямси
    ЦЗ
    4
    Станислав Магкеев
    ЦЗ
    17
    Рифат Жемалетдинов
    ЛП
    83
    Алексей Батраков
    АП
    99
    Тимур Сулейманов
    ЦФ
    7
    Артем Дзюба
    ЦФ
    8
    Владислав Сарвели
    ЦФ
    Главный тренер
    Рашид Рахимов
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Статистика матча Рубин - Локомотив
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Локомотива», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Локомотив»

    «Рубин» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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