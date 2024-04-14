Оренбург
14.04.2024, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Пари НН
2' В. Обухов
51' А. Адамов
87' Х. Марин
43' Х. Мануэль Боселли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
5
Лео Гогличидзе
ЛЗ
22
Матиас Перес
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
6
Арсен Адамов
ПЗ
9
Брайан Мансилья
ЛП
14
Ярослав Михайлов
ОП
21
Габриэль Флорентин
ЦП
23
Лукас Вера
ЦП
16
Хорди Томпсон
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Пари НН
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Матео Стаматов
ЛАЗ
22
Никита Каккоев
ЦЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
77
Владислав Карапузов
ПАЗ
8
Мамаду Майга
ОП
20
Хуан Мануэль Боселли
ЦП
19
Никита Ермаков
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
10
Александр Трошечкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Оренбург
90
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Ренато Гойкович
ЦЗ
87
Данила Прохин
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
66
Мохаммад Горбани
ОП
8
Иван Башич
АП
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
80
Химми Марин
ЛВ
19
Джастин Куэро
ЦФ
Пари НН
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
70
Максим Шнапцев
ЛЗ
26
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
80
Валерий Царукян
АП
9
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
4-1-4-1
99
Сысуев
5
Гогличидзе
22
Перес
4
Хотулев
6
Адамов
14
Михайлов
9
Мансилья
21
Флорентин
23
Вера
16
Томпсон
13
Обухов
3-3-3-1
25
Нигматуллин
22
Каккоев
88
Глущенков
2
Александров
77
Карапузов
8
Майга
11
Стаматов
20
Боселли
19
Ермаков
78
Калинский
10
Трошечкин
6
Адамов
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
6
Адамов
21
Флорентин
87
Прохин
87
Прохин
21
Флорентин
14
Михайлов
66
Горбани
66
Горбани
14
Михайлов
13
Обухов
8
Башич
8
Башич
13
Обухов
16
Томпсон
80
Марин
80
Марин
16
Томпсон
11
Стаматов
70
Шнапцев
70
Шнапцев
11
Стаматов
8
Майга
87
Боженов
87
Боженов
8
Майга
77
Карапузов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
77
Карапузов
20
Боселли
80
Царукян
80
Царукян
20
Боселли
10
Трошечкин
9
Зе Турбо
9
Зе Турбо
10
Трошечкин
Остались в запасе
Оренбург
Пари НН
90
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
15
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
19
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
26
Дмитрий Тихий
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
90
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
15
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
19
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
26
Дмитрий Тихий
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Оренбург - Пари НН
2
2
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
13
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Пари НН», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».