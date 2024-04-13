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    • «Локомотив» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    «Локомотив» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Локомотив
    13.04.2024, суббота, 19:30
    Россия. Премьер-лига, 24 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.8
    Х
    3.45
    П2
    2.65
    Реклама, 18+
    ЦСКА
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Локомотив
    22
    Илья Лантратов
    ВР
    45
    Александр Сильянов
    ЛЗ
    3
    Лукас Фассон
    ЦЗ
    85
    Евгений Морозов
    ЦЗ
    24
    Максим Ненахов
    ПЗ
    6
    Дмитрий Баринов
    ЦП
    93
    Артем Карпукас
    ЦП
    77
    Илья Самошников
    ЦП
    11
    Антон Миранчук
    ЦП
    9
    Сергей Пиняев
    ЦП
    99
    Тимур Сулейманов
    ЦФ
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    ЦСКА
    35
    Игорь Акинфеев
    ВР
    4
    Келлвен
    ЦЗ
    78
    Игорь Дивеев
    ЦЗ
    27
    Мойзес
    ЦЗ
    77
    Илья Агапов
    ЛП
    5
    Саша Зделар
    ЦП
    10
    Иван Обляков
    ЦП
    22
    Милан Гайич
    ПП
    11
    Тамерлан Мусаев
    ЦФ
    7
    Виктор Давила
    ЦФ
    21
    Аббосбек Файзуллаев
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    4-5-1
    22
    Лантратов
    45
    Сильянов
    3
    Фассон
    85
    Морозов
    24
    Ненахов
    93
    Карпукас
    77
    Самошников
    11
    Миранчук
    9
    Пиняев
    6
    Баринов
    99
    Сулейманов
    3-4-3
    35
    Акинфеев
    4
    Келлвен
    78
    Дивеев
    27
    Мойзес
    22
    Гайич
    5
    Зделар
    10
    Обляков
    77
    Агапов
    21
    Файзуллаев
    7
    Давила
    11
    Мусаев
    Остались в запасе
    Локомотив
    ЦСКА
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Статистика матча Локомотив - ЦСКА
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против ЦСКА, 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА

    Локомотив-ЦСКА смотреть онлайн 13 апреля

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    Источник: «Бомбардир»

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