Локомотив
13.04.2024, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
- : -
Не начался
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П1
2.8
Х
3.45
П2
2.65
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ЦСКА
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
45
Александр Сильянов
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ЦП
93
Артем Карпукас
ЦП
77
Илья Самошников
ЦП
11
Антон Миранчук
ЦП
9
Сергей Пиняев
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Келлвен
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
27
Мойзес
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЛП
5
Саша Зделар
ЦП
10
Иван Обляков
ЦП
22
Милан Гайич
ПП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
7
Виктор Давила
ЦФ
21
Аббосбек Файзуллаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
4-5-1
22
Лантратов
45
Сильянов
3
Фассон
85
Морозов
24
Ненахов
93
Карпукас
77
Самошников
11
Миранчук
9
Пиняев
6
Баринов
99
Сулейманов
3-4-3
35
Акинфеев
4
Келлвен
78
Дивеев
27
Мойзес
22
Гайич
5
Зделар
10
Обляков
77
Агапов
21
Файзуллаев
7
Давила
11
Мусаев
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против ЦСКА, 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».