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    • «Ахмат» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    «Ахмат» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Ахмат
    13.04.2024, суббота, 16:30
    Россия. Премьер-лига, 24 тур
    0 : 5
    Перерыв 45‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    35
    Х
    14
    П2
    1.06
    Реклама, 18+
    Балтика
    4' А. Энрикес
    11' Ю. Ковалев
    34' В. Лисакович
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ахмат
    88
    Гиорги Шелия
    ВР
    8
    Мирослав Богосавац
    ЛЗ
    75
    Надер Гандри
    ЦЗ
    15
    Андрей Семенов
    (К) ЦЗ
    6
    Ясмин Челикович
    ЦЗ
    94
    Артем Тимофеев
    ОП
    10
    Лечи Садулаев
    ЦП
    23
    Антон Швец
    ЦП
    21
    Иван Олейников
    ЛВ
    13
    Мохамед Конате
    ЦФ
    29
    Владимир Ильин
    ЦФ
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Балтика
    1
    Евгений Латышонок
    ВР
    13
    Диего Луна
    ЦЗ
    16
    Кевин Андраде
    ЦЗ
    2
    Александр Жиров
    ЦЗ
    7
    Роберто Фернандес
    ЛП
    17
    Кристиян Бистрович
    (К) ЦП
    77
    Данила Козлов
    АП
    11
    Юрий Ковалев
    ПП
    25
    Алекс Фернандес
    ПВ
    18
    Анхело Энрикес
    ЦФ
    88
    Виталий Лисакович
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Ахмат
    1
    Михаил Опарин
    ВР
    36
    Лукас Ловат
    ЛЗ
    5
    Милош Шатара
    ЦЗ
    40
    Ризван Уциев
    ПЗ
    18
    Владислав Камилов
    ЦП
    33
    Минкаил Мацуев
    ЦП
    7
    Бернард Бериша
    ЛВ
    9
    Гамид Агаларов
    ЦФ
    98
    Светослав Ковачев
    ЦФ
    Балтика
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    26
    Никола Радмановац
    ЦЗ
    21
    Иван Остойич
    ЦЗ
    3
    Кирилл Маляров
    ПЗ
    5
    Александр Осипов
    ОП
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    8
    Кирилл Капленко
    ЦП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    24
    Дмитрий Рыбчинский
    ПП
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    4-1-2-1-2
    88
    Шелия
    8
    Богосавац
    15
    Семенов
    6
    Челикович
    75
    Гандри
    94
    Тимофеев
    10
    Садулаев
    23
    Швец
    21
    Олейников
    29
    Ильин
    13
    Конате
    3-3-2-2
    1
    Латышонок
    13
    Луна
    16
    Андраде
    2
    Жиров
    11
    Ковалев
    17
    Бистрович
    7
    Фернандес
    25
    Фернандес
    77
    Козлов
    88
    Лисакович
    18
    Энрикес
    23
    Швец
    18
    Камилов
    18
    Камилов
    23
    Швец
    Остались в запасе
    Ахмат
    Балтика
    1
    Михаил Опарин
    ВР
    36
    Лукас Ловат
    ЛЗ
    5
    Милош Шатара
    ЦЗ
    40
    Ризван Уциев
    ПЗ
    33
    Минкаил Мацуев
    ЦП
    7
    Бернард Бериша
    ЛВ
    9
    Гамид Агаларов
    ЦФ
    98
    Светослав Ковачев
    ЦФ
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    26
    Никола Радмановац
    ЦЗ
    21
    Иван Остойич
    ЦЗ
    3
    Кирилл Маляров
    ПЗ
    5
    Александр Осипов
    ОП
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    8
    Кирилл Капленко
    ЦП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    24
    Дмитрий Рыбчинский
    ПП
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Остались в запасе
    1
    Михаил Опарин
    ВР
    36
    Лукас Ловат
    ЛЗ
    5
    Милош Шатара
    ЦЗ
    40
    Ризван Уциев
    ПЗ
    33
    Минкаил Мацуев
    ЦП
    7
    Бернард Бериша
    ЛВ
    9
    Гамид Агаларов
    ЦФ
    98
    Светослав Ковачев
    ЦФ
    Остались в запасе
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    26
    Никола Радмановац
    ЦЗ
    21
    Иван Остойич
    ЦЗ
    3
    Кирилл Маляров
    ПЗ
    5
    Александр Осипов
    ОП
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    8
    Кирилл Капленко
    ЦП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    24
    Дмитрий Рыбчинский
    ПП
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Статистика матча Ахмат - Балтика
    1
    Всего ударов по воротам
    10
    7
    Удары в створ
    1
    6
    Владение мячом %
    54
    46
    Желтые карточки
    1
    0
    Угловые удары
    2
    2
    Нарушения
    1
    2
    Офсайды
    0
    1
    Количество передач
    232
    191
    Сейвы
    1
    2
    Точность передач %
    79
    76
    Удары мимо ворот
    3
    1
    Блокированные удары
    6
    0
    Удары из пределов штрафной
    7
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    1
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Балтики», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Балтика»

    «Ахмат» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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