Ахмат
04.04.2024, четверг, 19:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
0 : 1
Матч завершен
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Оренбург
88' М. Шатара (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
6
Ясмин Челикович
ЦЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
16
Камило
ОП
23
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Бернард Бериша
ЛВ
98
Светослав Ковачев
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
87
Данила Прохин
ЦЗ
15
Ренато Гойкович
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
66
Мохаммад Горбани
ОП
38
Николай Титков
ЦП
8
Иван Башич
АП
10
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
80
Химми Марин
ЛВ
19
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
15
Андрей Семенов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Лечи Садулаев
ЦП
33
Минкаил Мацуев
ЦП
21
Иван Олейников
ЛВ
29
Владимир Ильин
ЦФ
9
Гамид Агаларов
ЦФ
Оренбург
90
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
6
Арсен Адамов
ПЗ
14
Ярослав Михайлов
АП
16
Хорди Томпсон
ЛВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Опарин
36
Ловат
6
Челикович
5
Шатара
40
Уциев
16
Камило
23
Швец
18
Камилов
7
Бериша
13
Конате
98
Ковачев
4-1-1-3-1
95
Ходанович
12
Малых
87
Прохин
15
Гойкович
81
Сидоров
66
Горбани
38
Титков
10
Гюрлюк
8
Башич
80
Марин
19
Куэро
Остались в запасе
Ахмат
Оренбург
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
15
Андрей Семенов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Лечи Садулаев
ЦП
33
Минкаил Мацуев
ЦП
21
Иван Олейников
ЛВ
29
Владимир Ильин
ЦФ
9
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
90
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
6
Арсен Адамов
ПЗ
14
Ярослав Михайлов
АП
16
Хорди Томпсон
ЛВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
15
Андрей Семенов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Лечи Садулаев
ЦП
33
Минкаил Мацуев
ЦП
21
Иван Олейников
ЛВ
29
Владимир Ильин
ЦФ
9
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
90
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
6
Арсен Адамов
ПЗ
14
Ярослав Михайлов
АП
16
Хорди Томпсон
ЛВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Ахмат - Оренбург
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Оренбурга», 1/4 финала Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».