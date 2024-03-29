Динамо
29.03.2024, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 4
Матч завершен
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Ростов
79' Бителло
22' К. Щетинин
32' Д. Глебов
42' М. Мохеби
56' М. Мохеби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
4
Сергей Паршивлюк
ЛЗ
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
89
Бителло
ЛП
93
Диего Лаксальт
ОП
24
Луис Чавес
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
28
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
9
Мохаммад Мохеби
ЛП
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
ЦП
88
Кирилл Щетинин
ЦП
7
Роналдо
ПП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
34
Лука Гагнидзе
ЦП
20
Вячеслав Грулев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
10
Федор Смолов
ЦФ
Ростов
1
Никита Медведев
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
44
Илья Кирш
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
58
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
62
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Лещук
4
Паршивлюк
3
Бальбуэна
6
Фернандес
2
Даса
93
Лаксальт
89
Бителло
24
Чавес
77
Макаров
8
Карраскаль
70
Тюкавин
4-1-4-1
30
Песьяков
40
Вахания
55
Осипенко
3
Сако
28
Чернов
15
Глебов
7
Роналдо
19
Байрамян
88
Щетинин
9
Мохеби
69
Голенков
4
Паршивлюк
7
Скопинцев
7
Скопинцев
4
Паршивлюк
70
Тюкавин
74
Фомин
74
Фомин
70
Тюкавин
2
Даса
20
Грулев
20
Грулев
2
Даса
77
Макаров
13
Нгамале
13
Нгамале
77
Макаров
24
Чавес
10
Смолов
10
Смолов
24
Чавес
19
Байрамян
4
Мелехин
4
Мелехин
19
Байрамян
9
Мохеби
62
Комаров
62
Комаров
9
Мохеби
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
Остались в запасе
Динамо
Ростов
1
Антон Шунин
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
1
Никита Медведев
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
44
Илья Кирш
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
58
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
1
Никита Медведев
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
44
Илья Кирш
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
58
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Динамо - Ростов
1
2
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Ростова», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».