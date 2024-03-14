Локомотив
14.03.2024, четверг, 18:00
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
- : -
Не начался
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П1
1.8
Х
3.55
П2
4.6
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Балтика
Статистика матча Локомотив - Балтика
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Балтики», 1/4 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».