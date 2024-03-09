Рубин
09.03.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
- : -
Не начался
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П1
2.05
Х
3.1
П2
4.4
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Пари НН
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Рубин
22
Юрий Дюпин
ВР
9
Александр Ломовицкий
ЛЗ
15
Игор Вуячич
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ПЗ
99
Дардан Шабанхаджай
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
ЦП
30
Валентин Вада
ПП
44
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Пари НН
25
Артур Нигматуллин
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
26
Дмитрий Тихий
ЦЗ
22
Виктор Александров
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
18
Константин Кучаев
ЛП
8
Мамаду Майга
ЦП
5
Константин Марадишвили
ЦП
19
Никита Ермаков
ПП
20
Хуан Мануэль Боселли
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Рубин
Пари НН
3-2-4-1
22
Дюпин
15
Вуячич
5
Ашурматов
27
Грицаенко
9
Ломовицкий
23
Безруков
99
Шабанхаджай
21
Зотов
8
Йочич
30
Вада
44
Даку
3-2-4-1
25
Нигматуллин
24
Гоцук
26
Тихий
22
Александров
87
Боженов
89
Стоцкий
19
Ермаков
8
Майга
5
Марадишвили
18
Кучаев
20
Боселли
Остались в запасе
Рубин
Пари НН
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Рубин - Пари НН
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Пари НН», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».