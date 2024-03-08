Крылья Советов
08.03.2024, пятница, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
ЦСКА
3' В. Роша
49' В. Роша
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
5
Юрий Горшков
ЛЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
22
Фернандо Костанца
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
20
Амар Рахманович
АП
14
Никита Салтыков
ЛВ
11
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
2
Келлвен
ПЗ
5
Саша Зделар
ОП
88
Виктор Мендес
ОП
10
Иван Обляков
АП
9
Федор Чалов
ЦФ
7
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Крылья Советов
81
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
25
Кирилл Печенин
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
18
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
30
Артем Соколов
АП
9
Владимир Хубулов
ЛВ
32
Франко Орозко
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
17
Егор Карпицкий
ЦФ
ЦСКА
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
21
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ломаев
5
Горшков
23
Бейл
24
Евгеньев
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
14
Салтыков
20
Рахманович
11
Ежов
73
Шитов
3-4-1-2
35
Акинфеев
22
Гайич
4
Роша
78
Дивеев
2
Келлвен
5
Зделар
88
Мендес
27
Мойзес
10
Обляков
7
Давила
9
Чалов
6
Бабкин
25
Печенин
25
Печенин
6
Бабкин
22
Костанца
31
Зотов
31
Зотов
22
Костанца
8
Витюгов
18
Якуба
18
Якуба
8
Витюгов
20
Рахманович
32
Орозко
32
Орозко
20
Рахманович
73
Шитов
77
Писарский
77
Писарский
73
Шитов
10
Обляков
21
Файзуллаев
21
Файзуллаев
10
Обляков
7
Давила
91
Заболотный
91
Заболотный
7
Давила
9
Чалов
11
Мусаев
11
Мусаев
9
Чалов
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
81
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
30
Артем Соколов
АП
9
Владимир Хубулов
ЛВ
17
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
81
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
30
Артем Соколов
АП
9
Владимир Хубулов
ЛВ
17
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
2
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против ЦСКА, 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».