Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
13
1
4
32
15
17
40
18
9
6
3
19
11
8
33
18
8
5
5
23
13
10
29
18
8
2
8
28
27
1
26
18
7
4
7
22
22
0
25
18
6
5
7
20
21
-1
23
18
6
4
8
29
28
1
22
18
6
4
8
22
24
-2
22
18
4
4
10
17
29
-12
16
18
4
3
11
10
32
-22
15
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
6
1
2
17
8
9
19
9
6
0
3
17
10
7
18
9
5
2
2
10
6
4
17
9
5
2
2
15
5
10
17
9
5
2
2
16
8
8
17
9
5
2
2
13
7
6
17
9
3
2
4
15
15
0
11
9
1
3
5
6
11
-5
6
9
1
3
5
9
14
-5
6
9
1
2
6
3
17
-14
5
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
0
2
15
7
8
21
9
5
1
3
13
10
3
16
9
4
4
1
9
5
4
16
9
3
3
3
8
8
0
12
9
3
2
4
14
13
1
11
9
3
1
5
11
18
-7
10
9
3
1
5
7
15
-8
10
9
2
2
5
11
17
-6
8
9
2
2
5
6
14
-8
8
9
1
3
5
7
14
-7
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире