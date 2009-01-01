Турниры:
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
|35 тур
|25 октября, воскресенье
|14:00
|Орел
|5:2
|Звезда
|32 тур
|8 октября, четверг
|16:00
|Знамя Труда
|0:0
|Звезда
|31 тур
|5 октября, понедельник
|16:00
|Сатурн
|2:2
|Звезда
|28 тур
|18 сентября, пятница
|17:00
|Рязань
|2:1
|Звезда
|24 тур
|27 августа, четверг
|18:00
|Звезда
|2:1
|Локомотив
|23 тур
|24 августа, понедельник
|00:00
|Звезда
|3:0
|Факел
|22 тур
|16 августа, воскресенье
|18:30
|Авангард
|4:1
|Звезда
|20 тур
|5 августа, среда
|18:00
|Звезда
|3:2
|ЦРФСО
|19 тур
|2 августа, воскресенье
|18:00
|Звезда
|1:2
|Динамо Бр
|16 тур
|8 июля, среда
|18:00
|Звезда
|1:2
|Знамя Труда
|15 тур
|5 июля, воскресенье
|18:00
|Звезда
|2:0
|Сатурн
|12 тур
|18 июня, четверг
|18:00
|Звезда
|3:0
|Рязань
|8 тур
|28 мая, четверг
|18:00
|Локомотив
|3:0
|Звезда
|7 тур
|25 мая, понедельник
|18:30
|Факел
|0:3
|Звезда
|6 тур
|17 мая, воскресенье
|18:00
|Звезда
|1:3
|Авангард
|4 тур
|7 мая, четверг
|18:30
|ЦРФСО
|1:0
|Звезда
|3 тур
|4 мая, понедельник
|18:30
|Динамо Бр
|0:2
|Звезда
|1 тур
|22 апреля, среда
|18:00
|Звезда
|1:0
|Орел