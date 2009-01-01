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    Звезда - результаты

    Город Серпухов
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://www.football-zvezda.ru
    Стадион Труд
    Тренер Виктор Самохин
    Турниры:
    Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
    35 тур
    		25 октября, воскресенье 14:00 Орел 5:2 Звезда
    32 тур
    		8 октября, четверг 16:00 Знамя Труда 0:0 Звезда
    31 тур
    		5 октября, понедельник 16:00 Сатурн 2:2 Звезда
    28 тур
    		18 сентября, пятница 17:00 Рязань 2:1 Звезда
    24 тур
    		27 августа, четверг 18:00 Звезда 2:1 Локомотив
    23 тур
    		24 августа, понедельник 00:00 Звезда 3:0 Факел
    22 тур
    		16 августа, воскресенье 18:30 Авангард 4:1 Звезда
    20 тур
    		5 августа, среда 18:00 Звезда 3:2 ЦРФСО
    19 тур
    		2 августа, воскресенье 18:00 Звезда 1:2 Динамо Бр
    16 тур
    		8 июля, среда 18:00 Звезда 1:2 Знамя Труда
    15 тур
    		5 июля, воскресенье 18:00 Звезда 2:0 Сатурн
    12 тур
    		18 июня, четверг 18:00 Звезда 3:0 Рязань
    8 тур
    		28 мая, четверг 18:00 Локомотив 3:0 Звезда
    7 тур
    		25 мая, понедельник 18:30 Факел 0:3 Звезда
    6 тур
    		17 мая, воскресенье 18:00 Звезда 1:3 Авангард
    4 тур
    		7 мая, четверг 18:30 ЦРФСО 1:0 Звезда
    3 тур
    		4 мая, понедельник 18:30 Динамо Бр 0:2 Звезда
    1 тур
    		22 апреля, среда 18:00 Звезда 1:0 Орел
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