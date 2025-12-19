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Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Команды
Зриньски
Новости
€ 3 млн
Зриньски - новости команды
Мостар
Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Стадион:
Зриньски
Сайт:
http://hskzrinjski.ba/
Тренер:
Игор Штимац
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Расписание
Таблица
«Зриньски» – «Валюр»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Трансляция
«Кристал Пэлас» – «Зриньски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Трансляция
«Зриньски» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Фото
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Ракув» – «Зриньски»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.10 10:43
Трансляция
«Динамо» Киев – «Зриньски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025
2025.11.06 21:50
«Динамо Киев» – «Зриньски»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.73
2025.11.05 12:15
«Майнц» – «Зриньски»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.70
2025.10.23 09:48
«Зриньски» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.06 09:56
«Зриньски» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 9.50
2025.07.29 09:34
«Слован» – «Зриньски»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.07.21 10:19
Экс-тренера сборной России высмеяли за фразу в перерыве еврокубкового матча
2023.09.23 11:20
2
Мощный камбэк в Лиге конференций: боснийский «Зриньски» обыграл «АЗ Алкмаар», уступая 0:3 к перерыву
2023.09.21 21:53
2
Лига конференций. Ассист трехкратного чемпиона России не помог «Тоболу» пройти «Зриньски»
2022.08.11 19:04
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Главные новости
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