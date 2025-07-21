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«Слован» – «Зриньски»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.95

21 июля 2025 10:49
Слован - Зриньски
22 июл. 2025, вторник 21:15 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.95
Обе команды забьют – Да
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22 июля на Национальном стадионе в Братиславе пройдeт первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Слован» из Словакии сыграет с боснийским «Зриньски». Обе команды уверенно прошли первый раунд, но теперь уровень соперничества возрастает. «Слован» будет стараться воспользоваться преимуществом домашнего поля, а «Зриньски» попытается увезти результат, позволяющий рассчитывать на выход в следующий этап.

«Слован»

Клуб из Братиславы демонстрирует результативный футбол: 23 гола за 5 последних матчей – внушительная цифра даже с учeтом товарищеских встреч. Однако есть и тревожные сигналы – 8 пропущенных голов за этот же отрезок и 3 поражения в последних матчах Лиги чемпионов. Особенно показателен проигрыш «Мидтьюлланду» 1:4, где оборона выглядела рассыпчатой. Несмотря на это, «Слован» почти всегда забивает, особенно дома. В последних 20 матчах команда не забивала лишь дважды. Такой атакующий потенциал – их главное оружие.

«Зриньски»

Чемпион Боснии пребывает в отличной форме: команда выиграла оба матча у «Виртуса» и не проигрывает в 10 из 12 последних игр. Важно, что «Зриньски» стабильно забивает – в последних 10 матчах без осечек. При этом в обороне команда допускает ошибки: 5 пропущенных голов за 5 матчей. В матче в Словакии «Зриньски» скорее всего сосредоточится на сдерживании атак соперника и ставке на быстрые контратаки – именно это приносило успех в предыдущих раундах еврокубков.

Факты о командах

«Слован»

  • В 5 последних матчах: 23 забито, 8 пропущено
  • Проиграл 3 последних игры в Лиге чемпионов
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • Забил в 18 из 20 последних матчей

«Зриньски»

  • В 5 последних матчах: 11 забито, 5 пропущено
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В среднем 2.20 гола за матч

Личные встречи
50% (3)
17% (1)
33% (2)
10
Забитых мячей
5
1.67
В среднем за матч
0.83
4:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Лига чемпионов, 2 раунд
Слован
2 : 2
01.08.2023
Зриньски
Лига чемпионов, 2 раунд
Зриньски
0 : 1
25.07.2023
Слован
Лига конференций, 4 раунд
Слован
3 : 1
25.08.2022
Зриньски
Лига конференций, 4 раунд
Зриньски
1 : 0
18.08.2022
Слован
Лига Чемпионов, Финал
Слован
4 : 0
21.07.2009
Зриньски
Лига Чемпионов, Финал
Зриньски
1 : 0
15.07.2009
Слован
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Прогноз на матч «Слован» – «Зриньски»

Форма команд говорит о том, что матч будет результативным. «Слован» играет дома и будет действовать первым номером, опираясь на агрессивную атаку. Но и «Зриньски» способен использовать слабые места в защите хозяев. Ожидается упорный матч с голами с обеих сторон, где небольшое преимущество остаeтся за хозяевами.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Победа «Слована» – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.95
Обе команды забьют – Да
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Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Зриньски Слован
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