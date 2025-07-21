22 июля на Национальном стадионе в Братиславе пройдeт первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Слован» из Словакии сыграет с боснийским «Зриньски». Обе команды уверенно прошли первый раунд, но теперь уровень соперничества возрастает. «Слован» будет стараться воспользоваться преимуществом домашнего поля, а «Зриньски» попытается увезти результат, позволяющий рассчитывать на выход в следующий этап.

«Слован»

Клуб из Братиславы демонстрирует результативный футбол: 23 гола за 5 последних матчей – внушительная цифра даже с учeтом товарищеских встреч. Однако есть и тревожные сигналы – 8 пропущенных голов за этот же отрезок и 3 поражения в последних матчах Лиги чемпионов. Особенно показателен проигрыш «Мидтьюлланду» 1:4, где оборона выглядела рассыпчатой. Несмотря на это, «Слован» почти всегда забивает, особенно дома. В последних 20 матчах команда не забивала лишь дважды. Такой атакующий потенциал – их главное оружие.

«Зриньски»

Чемпион Боснии пребывает в отличной форме: команда выиграла оба матча у «Виртуса» и не проигрывает в 10 из 12 последних игр. Важно, что «Зриньски» стабильно забивает – в последних 10 матчах без осечек. При этом в обороне команда допускает ошибки: 5 пропущенных голов за 5 матчей. В матче в Словакии «Зриньски» скорее всего сосредоточится на сдерживании атак соперника и ставке на быстрые контратаки – именно это приносило успех в предыдущих раундах еврокубков.

Факты о командах

«Слован»

В 5 последних матчах: 23 забито, 8 пропущено

Проиграл 3 последних игры в Лиге чемпионов

Пропускает в 6 матчах подряд

Забил в 18 из 20 последних матчей

«Зриньски»

В 5 последних матчах: 11 забито, 5 пропущено

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Забивает в 10 матчах подряд

В среднем 2.20 гола за матч

Прогноз на матч «Слован» – «Зриньски»

Форма команд говорит о том, что матч будет результативным. «Слован» играет дома и будет действовать первым номером, опираясь на агрессивную атаку. Но и «Зриньски» способен использовать слабые места в защите хозяев. Ожидается упорный матч с голами с обеих сторон, где небольшое преимущество остаeтся за хозяевами.

Рекомендованные ставки: