Во вторник, 29 июля, в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют «Зриньски» и «Слован». Матч пройдет в Мостаре, начало – в 22:00 (мск). В первом матче «Слован» на своем поле добыл разгромную победу – 4:0.

«Зриньски»

Команда Марио Иванковича стала чемпионом Боснии и Герцеговины сезона-2024/25, набрав 82 очка. «Зриньски» добыл 26 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 74:17.

Последние результаты «Зриньски»:

22.07.25 «Слован» – «Зриньски» – 4:0 (2-й раунд ЛЧ);

15.07.25 «Зриньски» – «Виртус» Сан-Марино – 2:1 (1-й раунд ЛЧ);

08.07.25 «Виртус» Сан-Марино – «Зриньски» – 2:0 (1-й раунд ЛЧ).

«Слован»

«Слован» набрал 72 очка и стал чемпионом Словакии в прошлом сезоне. Подопечные Владимира Вайсса добыли 22 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 74:39.

Предыдущие результаты «Слована»:

26.07.25 «Татран» – «Слован» – 2:2 (чемпионат Словакии);

22.07.25 «Слован» – «Зриньски» – 4:0 (2-й раунд ЛЧ);

17.07.25 «Рака» Словакия – «Слован» – 1:17 (тов. матч).

Очные встречи

22.07.25 «Слован» – «Зриньски» – 4:0 ЛЧ;

01.08.23 «Слован» – «Зриньски» – 2:2 ЛЧ;

25.07.23 «Зриньски» – «Слован» – 0:1 ЛЧ;

25.08.22 «Слован» – «Зриньски» – 2:1 (пен. 6:5) ЛК;

18.08.22 «Зриньски» – «Слован» – 1:0 ЛК.

Прогноз на матч «Зриньски» – «Слован»

«Слован» снял все вопросы о победителе пары в первом матче. Боснийцы постараются сохранить лицо и вполне могут победить, но совершить полноценный камбэк у них не получится. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.50.