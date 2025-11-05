6 ноября на «Арене Люблин» в Польше состоится третий матч группового этапа Лиги Конференций, в котором украинское «Динамо Киев» примет боснийский «Зриньски». Обе команды подходят к этой игре в разной тональности: киевляне стремятся реабилитироваться после поражения в Турции, а гости находятся в неплохой победной серии внутри страны.

«Динамо Киев»

Киевский клуб в еврокубке пока не радует стабильностью. Разгром от «Самсунспора» (0:3) стал болезненным ударом, но команда продолжает забивать – в последних пяти матчах 8 голов, в среднем по 1.6 за игру. Однако оборона снова вызывает вопросы: 8 пропущенных мячей за тот же отрезок и регулярные ошибки в позиционной игре. В чемпионате Украины «Динамо» уверенно победило «Кривбасс» (4:0) и прошло «Шахтер» в кубке, но в ответной игре уступило 1:3, подтвердив непостоянство. На своем временном поле в Люблине команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей – фактор, который также играет роль.

«Зриньски»

Представитель Боснии продолжает демонстрировать крепкую оборону и уверенность в реализации. Несмотря на минимальное поражение от «Майнца» в еврокубке (0:1), команда одержала три победы подряд во внутреннем первенстве и кубке. В этих матчах «Зриньски» забивал как минимум по два гола, а всего на его счету 7 мячей за последние 5 игр. При этом в защите коллектив силен: всего 3 пропущенных за этот же период и впечатляющий показатель – 0.6 пропущенных мяча за матч. «Зриньски» умеет действовать компактно и рационально, делая ставку на дисциплину и реализацию.

Факты о командах

«Динамо Киев»

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

В среднем: 1.60 забито и 1.60 пропущено за 5 матчей

Забивает в 3 играх подряд

«Зриньски»

Победы в 3 последних матчах

В среднем: 1.40 забито и 0.60 пропущено за 5 матчей

Забивает в 3 играх подряд

Уверенная форма в чемпионате и кубке Боснии

Прогноз на матч

«Динамо» явно сильнее по уровню игроков, но команда нестабильна и уязвима в обороне. «Зриньски» хорош в позиционной защите и редко теряет концентрацию. В таком матче на первый план выходит прагматизм гостей и мотивация хозяев. Киевляне будут владеть мячом и создавать моменты, но рассчитывать на легкую победу не стоит. Ставка на низовой тотал с учетом осторожной игры гостей и переменной формы «Динамо» выглядит разумной.

Рекомендованные ставки: