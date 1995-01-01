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    Зриньски - состав

    Город Мостар
    Дивизион Босния и Герцеговина-Премьер лига
    Сайт hskzrinjski.ba/
    Стадион Зриньски
    Тренер Крунослав Рендулич
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    35 Марич Марко Хорватия Вра 27 2 0 0 0 0 € 0.5 млн.
    15 Радич Стипе Хорватия Защ 23 2 0 0 0 0 € 0.6 млн.
    27 Яковлевич Слободан Сербия Защ 34 2 0 0 1 0 -
    50 Мемиджа Керим Босния и Герцеговина Защ 27 2 0 0 0 0 -
    95 Сенич Матей Хорватия Защ 28 1 0 0 0 0 -
    91 Тичинович Марио Хорватия Пол 32 2 0 0 1 0 € 0.6 млн.
    5 Канаджижа Дарио Хорватия Пол 29 2 0 0 0 0 € 0.4 млн.
    6 Чорлука Йосип Босния и Герцеговина Пол 28 2 1 0 0 0 -
    93 Козули Звонимир Босния и Герцеговина Пол 29 2 2 1 1 0 -
    20 Иванчич Антонио Хорватия Пол 28 2 0 0 0 0 -
    8 Зломислич Дамир Хорватия Босния и Герцеговина Пол 32 1 0 0 0 0 -
    14 Балич Андрия Хорватия Пол 26 1 0 0 0 0 € 0.9 млн.
    26 Брадарич Филип Хорватия Пол 31 1 0 0 1 0 € 3.2 млн.
    22 Хрванович Алдин Босния и Герцеговина Пол 25 1 0 0 0 0 -
    10 Киш Томислав Хорватия Нап 29 2 0 0 0 0 € 0.4 млн.
    25 Чуже Марио Хорватия Нап 24 2 0 0 0 0 -
    99 Билбия Неманья Босния и Герцеговина Нап 32 2 0 0 0 0 -
    17 Малекинушич Матия Хорватия Нап 24 1 0 1 0 0 -
    Всего игроков: 18, из них вратарей: 1, защитников: 4, полузащитников: 9, нападающих: 4
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