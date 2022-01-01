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Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Команды
Зриньски
Состав
€ 3 млн
Зриньски - состав команды
Мостар
Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Стадион:
Зриньски
Сайт:
http://hskzrinjski.ba/
Тренер:
Игор Штимац
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
55
Нирон Омер
Вра
25
€ 0.25 млн
44
Antonio Đaković
Вра
-
31
Zvonimir Šubarić
Вра
-
32
Tin Sajko
Вра
-
18
Goran Karačić
Вра
-
50
Мемиджа Керим
Защ
30
€ 0.3 млн
12
Мамич Петар
Защ
30
€ 0.25 млн
44
Шунич Тони
Защ
37
€ 0.1 млн
27
Яковлевич Слободан
Защ
37
€ 0.05 млн
4
Баришич Хрвойе
Защ
35
€ 0.05 млн
37
Darick Kobie Morris
Защ
-
55
Duje Dujmović
Защ
-
19
Marko Vranjković
Защ
-
21
Савич Игор
Пол
25
€ 0.6 млн
30
Джурасек Невен
Пол
28
€ 0.35 млн
20
Иванчич Антонио
Пол
31
€ 0.25 млн
5
Dan Lagumdžija
Пол
-
8
Ivica Vidović
Пол
-
17
Antonio Ilić
Пол
-
14
Matej Šakota
Пол
-
31
Дамашкан Виталий
Нап
27
€ 0.4 млн
25
Чуже Марио
Нап
27
€ 0.4 млн
7
Бьюри Тайлер
Нап
25
€ 0.25 млн
99
Билбия Неманья
Нап
35
€ 0.15 млн
11
Tomi Jurić
Нап
-
90
Toni Majić
Нап
-
42
Marijan Ćavar
Нап
-
5
I. Masic
Нап
-
10
Mario Čuić
Нап
-
40
Marin Ljubić
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 5, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 10
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