Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|35
|Марич Марко
|Вра
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|15
|Радич Стипе
|Защ
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|27
|Яковлевич Слободан
|Защ
|34
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|50
|Мемиджа Керим
|Защ
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|95
|Сенич Матей
|Защ
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|91
|Тичинович Марио
|Пол
|32
|2
|0
|0
|1
|0
|€ 0.6 млн.
|5
|Канаджижа Дарио
|Пол
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|6
|Чорлука Йосип
|Пол
|28
|2
|1
|0
|0
|0
|-
|93
|Козули Звонимир
|Пол
|29
|2
|2
|1
|1
|0
|-
|20
|Иванчич Антонио
|Пол
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|8
|Зломислич Дамир
|Пол
|32
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|14
|Балич Андрия
|Пол
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.9 млн.
|26
|Брадарич Филип
|Пол
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|€ 3.2 млн.
|22
|Хрванович Алдин
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|10
|Киш Томислав
|Нап
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|25
|Чуже Марио
|Нап
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|99
|Билбия Неманья
|Нап
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|17
|Малекинушич Матия
|Нап
|24
|1
|0
|1
|0
|0
|-
Всего игроков: 18, из них вратарей: 1, защитников: 4, полузащитников: 9, нападающих: 4