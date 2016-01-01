Лига конференций. 2026/2027 Лига конференций. 2025/2026 Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2025/2026 Лига Европы. 2025/2026 Лига чемпионов. 2025/2026 Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2024/2025 Лига конференций. 2024/2025 Лига конференций. 2023/2024 Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2023/2024 Лига Европы. 2023/2024 Лига чемпионов. 2023/2024 Лига конференций. 2022/2023 Лига чемпионов. 2022/2023 Лига Европы. Квалификация 2020/2021 Лига Европы. 2019/2020 Лига Европы. 2018/2019 Лига чемпионов. 2018/2019 Лига чемпионов. 2017/2018 Лига чемпионов. 2016/2017 Лига Европы. 2015/2016 Лига чемпионов. 2014/2015 Лига Европы. Квалификация 2013/2014 Лига Европы. 2010/2011 Лига Чемпионов. 2009/2010