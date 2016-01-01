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Босния и Герцеговина. Премьер-лига
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Зриньски
Результаты
€ 3 млн
Зриньски - результаты матчей
Мостар
Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Стадион:
Зриньски
Сайт:
http://hskzrinjski.ba/
Тренер:
Игор Штимац
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Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2025/2026
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Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига Европы. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2009/2010
30.07 | 21:30
Зриньски
2 : 2
Валюр
23.07 | 22:15
Валюр
1 : 0
Зриньски
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