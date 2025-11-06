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  • «Динамо» Киев – «Зриньски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

«Динамо» Киев – «Зриньски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

6 ноября 2025, 21:50
Динамо К
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
6 : 0
Завершен
Зриньски
21' Д. Попов 56' Э. Герреро 59' В. Кабаев 67' В. Буяльский 78' А. Ярмоленко 83' В. Блэнуцэ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
29
Виталий Буяльский
(К) ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Зриньски
12
Петар Мамич
ЛЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
30
Невен Джурасек
(К) ОП
14
Matej Šakota
ЦП
3
Borna Filipović
ЦП
8
Jakov Pranjić
ЦП
40
Marin Ljubić
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
5
I. Masic
ЦФ
Главный тренер
Желько Петрович
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Зриньски
1
Matej Bogdan
ВР
6
David Karačić
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ПЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
20
Антонио Иванчич
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
42
Marijan Ćavar
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
99
Неманья Билбия
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Нещерет
4
Попов
66
Тиаре
32
Михавко
18
Тымчик
91
Михайленко
8
Пихаленок
29
Буяльский
39
Герреро
22
Кабаев
16
Огундана
3-1-3-4
19
55
12
Мамич
30
Джурасек
14
3
8
5
90
31
Дамашкан
40
8
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
22
Кабаев
10
10
22
Кабаев
29
Буяльский
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
29
Буяльский
16
Огундана
9
Волошин
9
Волошин
16
Огундана
39
Герреро
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
39
Герреро
20
Иванчич
20
Иванчич
3
86
Сурданович
86
Сурданович
3
31
Дамашкан
7
Бьюри
7
Бьюри
31
Дамашкан
8
42
42
8
14
9
Микич
9
Микич
14
Остались в запасе
Динамо К
Зриньски
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Matej Bogdan
ВР
6
David Karačić
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ПЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
99
Неманья Билбия
ЦФ
Главный тренер
Желько Петрович
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Остались в запасе
1
Matej Bogdan
ВР
6
David Karačić
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ПЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
99
Неманья Билбия
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Желько Петрович
Статистика матча Динамо К - Зриньски
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
8
Офсайды
5
2
Количество передач
596
301
Сейвы
3
1
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
2.37
0.32
xGP (предотвращенные голы)
-1.79
-1.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Зриньски», 3 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Зриньски»

«Динамо» Киев – «Зриньски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Зриньски Динамо К
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