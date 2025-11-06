06.11.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
Лига конференций, 3 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-3-1-1
35
Нещерет
4
Попов
66
Тиаре
32
Михавко
18
Тымчик
91
Михайленко
8
Пихаленок
29
Буяльский
39
Герреро
22
Кабаев
16
Огундана
3-1-3-4
19
55
12
Мамич
30
Джурасек
14
3
8
5
90
31
Дамашкан
40
8
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
22
Кабаев
10
10
22
Кабаев
29
Буяльский
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
29
Буяльский
16
Огундана
9
Волошин
9
Волошин
16
Огундана
39
Герреро
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
39
Герреро
20
Иванчич
20
Иванчич
3
86
Сурданович
86
Сурданович
3
31
Дамашкан
7
Бьюри
7
Бьюри
31
Дамашкан
8
42
42
8
14
9
Микич
9
Микич
14
Остались в запасе
Динамо К
Зриньски
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Matej Bogdan
ВР
6
David Karačić
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ПЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
99
Неманья Билбия
ЦФ
Главный тренер
Желько Петрович
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Остались в запасе
1
Matej Bogdan
ВР
6
David Karačić
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ПЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
99
Неманья Билбия
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Желько Петрович
Статистика матча Динамо К - Зриньски
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
8
Офсайды
5
2
Количество передач
596
301
Сейвы
3
1
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
2.37
0.32
xGP (предотвращенные голы)
-1.79
-1.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Зриньски», 3 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Зриньски»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»