В четверг, 23 октября, во 2-м туре общего этапа Лиги конференций сыграют немецкий «Майнц» и боснийский «Зриньски». Матч пройдет в Майнце, начало – в 22:00 (мск).
«Майнц»
Команда Бо Хенриксена в отборе Лиги конференций обыграла норвежский «Русенборг» (1:2, 4:1). В 1-м туре общего этапа «Майнц» обыграл в гостях кипрскую «Омонию» – 1:0.
Последние результаты «Майнца»:
- 18.10.25 «Майнц» – «Байер» – 3:4;
- 05.10.25 «Гамбург» – «Майнц» – 4:0;
- 02.10.25 «Омония» – «Майнц» – 0:1.
«Зриньски»
«Зриньски» в отборе Лиги Европы проиграл нидерландскому «Утрехту» (0:2, 0:0). В 1-м туре общего этапа Лиги конференций подопечные Игоря Штимаца разгромили дома гибралтарский «Линкольн» – 5:0.
Предыдущие результаты «Зриньски»:
- 18.10.25 «Слога Добой» – «Зриньски» – 0:1;
- 06.10.25 «Сараево» – «Зриньски» – 1:1;
- 02.10.25 «Зриньски» – «Линкольн» – 5:0.
Очные встречи
Между собой команды не встречались.
Прогноз на матч «Майнц» – «Зриньски»
«Зриньски» подходит к игре в Германии с серией из 10 беспроигрышных поединков, тогда как «Майнц» проиграл 6 из 10 предыдущих матчей. Но с учетом уровня соперников, с которыми играли команды, немцы остаются явными фаворитами.
- Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.70.
- Прогноз на точный счет – 3:1 с коэффициентом 11.00.