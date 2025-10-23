В четверг, 23 октября, во 2-м туре общего этапа Лиги конференций сыграют немецкий «Майнц» и боснийский «Зриньски». Матч пройдет в Майнце, начало – в 22:00 (мск).

«Майнц»

Команда Бо Хенриксена в отборе Лиги конференций обыграла норвежский «Русенборг» (1:2, 4:1). В 1-м туре общего этапа «Майнц» обыграл в гостях кипрскую «Омонию» – 1:0.

Последние результаты «Майнца»:

18.10.25 «Майнц» – «Байер» – 3:4;

05.10.25 «Гамбург» – «Майнц» – 4:0;

02.10.25 «Омония» – «Майнц» – 0:1.

«Зриньски»

«Зриньски» в отборе Лиги Европы проиграл нидерландскому «Утрехту» (0:2, 0:0). В 1-м туре общего этапа Лиги конференций подопечные Игоря Штимаца разгромили дома гибралтарский «Линкольн» – 5:0.

Предыдущие результаты «Зриньски»:

18.10.25 «Слога Добой» – «Зриньски» – 0:1;

06.10.25 «Сараево» – «Зриньски» – 1:1;

02.10.25 «Зриньски» – «Линкольн» – 5:0.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Майнц» – «Зриньски»

«Зриньски» подходит к игре в Германии с серией из 10 беспроигрышных поединков, тогда как «Майнц» проиграл 6 из 10 предыдущих матчей. Но с учетом уровня соперников, с которыми играли команды, немцы остаются явными фаворитами.