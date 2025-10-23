Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Майнц» – «Зриньски»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.70

23 октября 2025 9:15
Майнц - Зриньски
23 окт. 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Ф1 (-1,5)
Сделать ставку

В четверг, 23 октября, во 2-м туре общего этапа Лиги конференций сыграют немецкий «Майнц» и боснийский «Зриньски». Матч пройдет в Майнце, начало – в 22:00 (мск).

«Майнц»

Команда Бо Хенриксена в отборе Лиги конференций обыграла норвежский «Русенборг» (1:2, 4:1). В 1-м туре общего этапа «Майнц» обыграл в гостях кипрскую «Омонию» – 1:0.

Последние результаты «Майнца»:

  • 18.10.25 «Майнц» – «Байер» – 3:4;
  • 05.10.25 «Гамбург» – «Майнц» – 4:0;
  • 02.10.25 «Омония» – «Майнц» – 0:1.

«Зриньски»

«Зриньски» в отборе Лиги Европы проиграл нидерландскому «Утрехту» (0:2, 0:0). В 1-м туре общего этапа Лиги конференций подопечные Игоря Штимаца разгромили дома гибралтарский «Линкольн» – 5:0.

Предыдущие результаты «Зриньски»:

  • 18.10.25 «Слога Добой» – «Зриньски» – 0:1;
  • 06.10.25 «Сараево» – «Зриньски» – 1:1;
  • 02.10.25 «Зриньски» – «Линкольн» – 5:0.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Майнц» – «Зриньски»

«Зриньски» подходит к игре в Германии с серией из 10 беспроигрышных поединков, тогда как «Майнц» проиграл 6 из 10 предыдущих матчей. Но с учетом уровня соперников, с которыми играли команды, немцы остаются явными фаворитами.

  • Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.70.
  • Прогноз на точный счет – 3:1 с коэффициентом 11.00.

1.70
Ф1 (-1,5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига конференций Зриньски Майнц
Другие прогнозы
23.10.2025
19:45
1.94
Лига конференций, 2 тур
Риека - Спарта
Победа «Спарты»
23.10.2025
19:45
1.85
Лига Европы, 3 тур
Брага - Црвена Звезда
Победа «Браги»
23.10.2025
19:45
2.15
Лига Европы, 3 тур
Зальцбург - Ференцварош
Тотал меньше 2.5 голов
23.10.2025
19:45
1.87
Лига Европы, 3 тур
Генк - Бетис
Обе команды забьют
23.10.2025
19:45
1.90
Лига Европы, 3 тур
Бранн - Рейнджерс
Обе команды забьют
23.10.2025
19:45
1.80
Лига конференций, 2 тур
Рапид - Фиорентина
Обе забьют
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 