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Майнц - Зриньски: обзор матча 23 октября 2025

Майнц
23.10.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 тур
1 : 0
Завершен
Зриньски
24' Н. Вайпер
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Майнц - Зриньски
Завершен
Замена
Ли Джэ Сон ️️️️➡️️ Ben Bobzien
90'
87'
Замена
Toni Majić ️️️️➡️️ Керим Мемиджа
79'
Желтая карточка
I. Masic
78'
Желтая карточка
Виталий Дамашкан
Замена
Филипп Мвене ️️️️➡️️ Сота Кавасаки
77'
75'
Замена
Виталий Дамашкан ️️️️➡️️ Марио Чуже
75'
Замена
Marijan Ćavar ️️️️➡️️ Стефано Сурданович
66'
Желтая карточка
Керим Мемиджа
Замена
Арминдо Зиб ️️️️➡️️ Нельсон Вайпер
66'
Замена
Daniel Gleiber ️️️️➡️️ Кайсу Сано
66'
Замена
Пауль Небель ️️️️➡️️ Вильям Бевинг
66'
63'
Замена
Лео Микич ️️️️➡️️ Jakov Pranjić
63'
Замена
Тайлер Бьюри ️️️️➡️️ Неманья Билбия
53'
Желтая карточка
Неманья Билбия
Желтая карточка
Андреас Ханше-Ольсен
45' +2
38'
Красная карточка
Игор Савич
ГОЛ! 1:0! Нельсон Вайпер
24'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
24
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
24
Сота Кавасаки
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Зриньски
18
Goran Karačić
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ПЗ
21
Игор Савич
ОП
30
Невен Джурасек
ОП
22
Jakov Pranjić
ЦП
23
Стефано Сурданович
ПВ
5
I. Masic
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
99
Неманья Билбия
(К) ЦФ
Главный тренер
Желько Петрович
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
33
Даниэль Бац
ВР
27
Константин Шопп
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
22
Николас Ферачниг
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
38
Jeremiah Debrah
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
70
Арно Норден
ЛВ
8
Пауль Небель
ПВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Зриньски
12
Петар Мамич
ЛЗ
6
David Karačić
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
3
Borna Filipović
ЦП
24
Дарко Велкоски
ЦП
20
Антонио Иванчич
АП
40
Marin Ljubić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
42
Marijan Ćavar
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
4-1-2-1-2
27
Центнер
25
Ханше-Ольсен
15
Мэлони
48
Потульски
3
Видмер
24
Сано
31
Кор
24
Кавасаки
14
Бевинг
44
Вайпер
20
3-2-1-1-3
18
50
Мемиджа
19
55
21
Савич
30
Джурасек
22
23
Сурданович
99
Билбия
25
Чуже
5
24
Кавасаки
16
Мвене
16
Мвене
24
Кавасаки
24
Сано
42
42
24
Сано
20
10
Джэ Сон
10
Джэ Сон
20
14
Бевинг
8
Небель
8
Небель
14
Бевинг
44
Вайпер
11
Зиб
11
Зиб
44
Вайпер
50
Мемиджа
90
90
50
Мемиджа
25
Чуже
31
Дамашкан
31
Дамашкан
25
Чуже
23
Сурданович
42
42
23
Сурданович
22
9
Микич
9
Микич
22
99
Билбия
7
Бьюри
7
Бьюри
99
Билбия
Остались в запасе
Майнц
Зриньски
1
Лассе Рис
ВР
33
Даниэль Бац
ВР
27
Константин Шопп
ЦЗ
22
Николас Ферачниг
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
38
Jeremiah Debrah
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
12
Петар Мамич
ЛЗ
6
David Karačić
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
3
Borna Filipović
ЦП
24
Дарко Велкоски
ЦП
20
Антонио Иванчич
АП
40
Marin Ljubić
ЦФ
Главный тренер
Желько Петрович
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
33
Даниэль Бац
ВР
27
Константин Шопп
ЦЗ
22
Николас Ферачниг
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
38
Jeremiah Debrah
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
Остались в запасе
12
Петар Мамич
ЛЗ
6
David Karačić
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
3
Borna Filipović
ЦП
24
Дарко Велкоски
ЦП
20
Антонио Иванчич
АП
40
Marin Ljubić
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Желько Петрович
Статистика матча Майнц - Зриньски
1
1
4
Всего ударов по воротам
15
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
13
Офсайды
2
1
Количество передач
490
322
Сейвы
0
1
Точность передач %
78
69
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.71
0.05
Информация о матче
Главный судья:
Джейми Робинсон (Портадаун)
Стадион:
Мева Арена
Посещаемость:
30200
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