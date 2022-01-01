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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
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Пари НН - новости команды
Нижний Новгород
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Совкомбанк Арена
Сайт:
http://fcnn.ru/main/
Тренер:
Вадим Гаранин
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Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
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Расписание
Таблица
«Торпедо» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Торпедо» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
12 сентября
Фото
«Крылья» расстались с двумя нападающими
11 сентября
1
Фото
Клуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Фото
Лидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
9 сентября
1
«Динамо Ставрополь» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
«Сочи» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Сочи» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 10-го тура Первой лиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Нижний Новгород» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Нижний Новгород» – «Волга»: кто победит в матче 9 тура Первой лиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Нижний Новгород» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Нижний Новгород» – «СКА-Хабаровск»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
23 августа
Фото
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
20 августа
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
Трансляция
«Велес» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
«Велес» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 7-го тура Первой лиги 2026/2027
18 августа
«Текстильщик» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Текстильщик» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027
14 августа
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Трансляция
«Нижний Новгород» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Нижний Новгород» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 5 тура Первой лиги 2026
7 августа
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
Трансляция
«Нижний Новгород» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026
2 августа
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3
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