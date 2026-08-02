02.08.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-2-1-3-1
30
Медведев
17
Шильников
25
Карич
66
Гудков
22
Каккоев
94
Тимофеев
78
Калинский
27
Грулев
18
Соколов
72
Комиссаров
11
Пополитов
3-3-1-1-1
51
Митров
62
Карпов
53
Котин
54
Шмаков
17
Валиахметов
64
Ланин
23
Чистяков
50
Голубев
11
Порохов
88
Миронов
25
Карич
24
Фаринья
24
Фаринья
25
Карич
18
Соколов
7
Бобер
7
Бобер
18
Соколов
94
Тимофеев
8
Майга
8
Майга
94
Тимофеев
11
Пополитов
69
Сидоренко
69
Сидоренко
11
Пополитов
72
Комиссаров
9
Сарвели
9
Сарвели
72
Комиссаров
54
Шмаков
7
Антонов
7
Антонов
54
Шмаков
11
Порохов
24
Азявин
24
Азявин
11
Порохов
53
Котин
15
Пушкарев
15
Пушкарев
53
Котин
27
Черный
20
Мартовой
20
Мартовой
27
Черный
88
Миронов
77
Гонгапшев
77
Гонгапшев
88
Миронов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Шинник
78
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
95
Денис Вамбольт
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
78
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Нижний Новгород - Шинник
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Нижний Новгород» против «Шинника», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» – «Шинник»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Такжеь будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»