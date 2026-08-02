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  • «Нижний Новгород» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

«Нижний Новгород» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

2 августа, 15:50
Нижний Новгород
02.08.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Шинник
9' Г. Шильников 58' А. Соколов 63' Н. Калинский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
18
Артем Соколов
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Нижний Новгород
78
Ислам Имамов
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Мамаду Майга
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
77
Альбек Гонгапшев
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Медведев
17
Шильников
25
Карич
66
Гудков
22
Каккоев
94
Тимофеев
78
Калинский
27
Грулев
18
Соколов
72
Комиссаров
11
Пополитов
3-3-1-1-1
51
Митров
62
Карпов
53
Котин
54
Шмаков
17
Валиахметов
64
Ланин
23
Чистяков
50
Голубев
11
Порохов
88
Миронов
25
Карич
24
Фаринья
24
Фаринья
25
Карич
18
Соколов
7
Бобер
7
Бобер
18
Соколов
94
Тимофеев
8
Майга
8
Майга
94
Тимофеев
11
Пополитов
69
Сидоренко
69
Сидоренко
11
Пополитов
72
Комиссаров
9
Сарвели
9
Сарвели
72
Комиссаров
54
Шмаков
7
Антонов
7
Антонов
54
Шмаков
11
Порохов
24
Азявин
24
Азявин
11
Порохов
53
Котин
15
Пушкарев
15
Пушкарев
53
Котин
27
Черный
20
Мартовой
20
Мартовой
27
Черный
88
Миронов
77
Гонгапшев
77
Гонгапшев
88
Миронов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Шинник
78
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
95
Денис Вамбольт
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
78
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Нижний Новгород - Шинник
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Нижний Новгород» против «Шинника», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород»«Шинник»

«Нижний Новгород» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Шинник Нижний Новгород
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