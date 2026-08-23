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«Нижний Новгород» – «СКА-Хабаровск»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027

23 августа 2026 8:09
Нижний Новгород - СКА-Хабаровск
24 авг. 2026, понедельник 20:00 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1.5)
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Матч 8 тура Первой лиги между «Нижним Новгородом» и «СКА-Хабаровск» пройдет 24 августа 2026 года. Хозяева уверенно лидируют в турнирной таблице с 18 очками, имея лучшую атаку и разницу мячей +12. Гости замыкают таблицу с тремя баллами, проиграв четыре последних выездных матча. При этом в личных встречах «СКА-Хабаровск» имеет общее преимущество, но последние две игры остались за нижегородцами. Сумеет ли аутсайдер прервать свою неудачную серию и дать бой лидеру на его поле, или хозяева продолжат свою победную поступь и одержат очередную разгромную победу?

Кто победит в матче

«Нижний Новгород» подходит к игре в феноменальной форме. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а еe атака демонстрирует убийственную эффективность – в среднем 3,00 гола за последние пять игр, при этом она забивает в двенадцати последних встречах подряд. В стартовых турах нижегородцы разгромили «Нефтехимик» (5:1), «Шинник» (3:0) и «Текстильщик» (3:1), хотя уступили «Велесу» (2:3). Оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, и они пропускают в трeх последних встречах. Однако против столь слабого соперника, как «СКА-Хабаровск», эти проблемы вряд ли станут решающими. Домашнее поле и уверенность в своих силах делают нижегородцев безоговорочными фаворитами.

«СКА-Хабаровск» переживает катастрофический спад. Команда проиграла четыре последних выездных матча, а в атаке действует крайне слабо – в среднем 0,60 гола за последние пять игр. Оборона гостей также уязвима: в среднем 1,60 пропущенных мяча за пять матчей, и они пропускают в восьми из десяти последних встреч. В стартовых турах «СКА-Хабаровск» уступил «Велесу» (0:2), «Спартаку Кострома» (1:3) и «Уралу» (0:3), а также проиграл «Уфе» (0:1) и «Ротору» (0:1). Единственная победа была одержана дома над «Велесом» (2:0), но на выезде команда выглядит абсолютно беспомощной. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию против такого уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Нижний Новгород» является абсолютным фаворитом благодаря мощной атаке, отличной форме и слабости соперника, который проигрывает на выезде и практически не забивает. Наиболее вероятный исход – разгромная победа хозяев с разницей как минимум в три мяча.

Форма и история личных встреч

В семи очных матчах «СКА-Хабаровск» одержал четыре победы, «Нижний Новгород» – две, ещe один раз была ничья. Однако в последних двух встречах (2020 и 2021 годов) победу одерживал «Нижний Новгород» с одинаковым счeтом 1:0. Текущая форма хозяев – лидерство в таблице и феноменальная атака, тогда как гости замыкают таблицу с тремя очками и не могут забить на выезде. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу нижегородцев, которые должны легко справиться с соперником.

Личные встречи
Побед - 3 (43%)
Ничьих - 1 (14%)
Побед - 3 (43%)
7
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
1
4:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Нижний Новгород
4 : 2
24.08.2026
СКА-Хабаровск
Самая крупная ничья
Россия. ФНЛ, 9 тур
Нижний Новгород
1 : 1
18.08.2019
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Нижний Новгород
4 : 2
24.08.2026
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
11.04.2021
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1 : 0
17.10.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 27 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
15.03.2020
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 9 тур
Нижний Новгород
1 : 1
18.08.2019
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
19.05.2019
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нижний Новгород
0 : 1
28.10.2018
СКА-Хабаровск
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
98
Ислам Имамов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
18
Артем Соколов
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
СКА-Хабаровск
16
Виталий Ботнарь
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
91
Вадим Вшивков
ЛВ
24
Михаил Горелишвили
ОП
5
Эльдар Блиев
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
10
Камран Алиев
ЦФ
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Нижний Новгород
81
Никита Генералов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
17
Артем Сидоренко
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Михаил Штепа
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
63
Daniil Borisov
ЦЗ
50
Степан Глотов
ЛВ
6
Садыг Багиев
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
3-2-1-2-2
98
Имамов
66
Гудков
4
Евгеньев
3
Коледин
94
Тимофеев
8
Майга
78
Калинский
27
Грулев
18
Соколов
9
Сарвели
11
Пополитов
3-1-2-2-2
16
Ботнарь
17
Фомин
37
Чирков
91
Носков
24
Горелишвили
5
Блиев
20
Школик
7
Моцпан
91
Вшивков
9
Алькальде
10
Алиев
3
Коледин
17
Шильников
17
Шильников
3
Коледин
9
Сарвели
7
Бобер
7
Бобер
9
Сарвели
18
Соколов
14
Тичич
14
Тичич
18
Соколов
11
Пополитов
72
Комиссаров
72
Комиссаров
11
Пополитов
27
Грулев
93
Лапинский
93
Лапинский
27
Грулев
91
Вшивков
14
Мосин
14
Мосин
91
Вшивков
24
Горелишвили
84
Гребенкин
84
Гребенкин
24
Горелишвили
7
Моцпан
6
Багиев
6
Багиев
7
Моцпан
5
Блиев
8
Маркитесов
8
Маркитесов
5
Блиев
10
Алиев
77
Корян
77
Корян
10
Алиев
Остались в запасе
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
81
Никита Генералов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Вадим Гаранин
1
Михаил Штепа
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
63
Daniil Borisov
ЦЗ
50
Степан Глотов
ЛВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Остались в запасе
81
Никита Генералов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
63
Daniil Borisov
ЦЗ
50
Степан Глотов
ЛВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Михаил Семенов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Нижнего Новгорода» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная атака хозяев (3,00 гола за игру), их лидерство в таблице и катастрофическая форма гостей, которые проигрывают на выезде и не забивают, не оставляют сомнений в исходе. Рекомендуемая ставка – победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1.5) с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «Нижним Новгородом» и «СКА-Хабаровск» состоится 24 августа 2026 года и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Нижний Новгород» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн.

1.95
Победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Нижний Новгород
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