Матч 8 тура Первой лиги между «Нижним Новгородом» и «СКА-Хабаровск» пройдет 24 августа 2026 года. Хозяева уверенно лидируют в турнирной таблице с 18 очками, имея лучшую атаку и разницу мячей +12. Гости замыкают таблицу с тремя баллами, проиграв четыре последних выездных матча. При этом в личных встречах «СКА-Хабаровск» имеет общее преимущество, но последние две игры остались за нижегородцами. Сумеет ли аутсайдер прервать свою неудачную серию и дать бой лидеру на его поле, или хозяева продолжат свою победную поступь и одержат очередную разгромную победу?

Кто победит в матче

«Нижний Новгород» подходит к игре в феноменальной форме. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а еe атака демонстрирует убийственную эффективность – в среднем 3,00 гола за последние пять игр, при этом она забивает в двенадцати последних встречах подряд. В стартовых турах нижегородцы разгромили «Нефтехимик» (5:1), «Шинник» (3:0) и «Текстильщик» (3:1), хотя уступили «Велесу» (2:3). Оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, и они пропускают в трeх последних встречах. Однако против столь слабого соперника, как «СКА-Хабаровск», эти проблемы вряд ли станут решающими. Домашнее поле и уверенность в своих силах делают нижегородцев безоговорочными фаворитами.

«СКА-Хабаровск» переживает катастрофический спад. Команда проиграла четыре последних выездных матча, а в атаке действует крайне слабо – в среднем 0,60 гола за последние пять игр. Оборона гостей также уязвима: в среднем 1,60 пропущенных мяча за пять матчей, и они пропускают в восьми из десяти последних встреч. В стартовых турах «СКА-Хабаровск» уступил «Велесу» (0:2), «Спартаку Кострома» (1:3) и «Уралу» (0:3), а также проиграл «Уфе» (0:1) и «Ротору» (0:1). Единственная победа была одержана дома над «Велесом» (2:0), но на выезде команда выглядит абсолютно беспомощной. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию против такого уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Нижний Новгород» является абсолютным фаворитом благодаря мощной атаке, отличной форме и слабости соперника, который проигрывает на выезде и практически не забивает. Наиболее вероятный исход – разгромная победа хозяев с разницей как минимум в три мяча.

Форма и история личных встреч

В семи очных матчах «СКА-Хабаровск» одержал четыре победы, «Нижний Новгород» – две, ещe один раз была ничья. Однако в последних двух встречах (2020 и 2021 годов) победу одерживал «Нижний Новгород» с одинаковым счeтом 1:0. Текущая форма хозяев – лидерство в таблице и феноменальная атака, тогда как гости замыкают таблицу с тремя очками и не могут забить на выезде. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу нижегородцев, которые должны легко справиться с соперником.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Нижнего Новгорода» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная атака хозяев (3,00 гола за игру), их лидерство в таблице и катастрофическая форма гостей, которые проигрывают на выезде и не забивают, не оставляют сомнений в исходе. Рекомендуемая ставка – победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1.5) с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «Нижним Новгородом» и «СКА-Хабаровск» состоится 24 августа 2026 года и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.