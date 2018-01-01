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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нижний Новгород
Результаты
€ 17 млн
Пари НН - результаты матчей
Нижний Новгород
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Совкомбанк Арена
Сайт:
http://fcnn.ru/main/
Тренер:
Вадим Гаранин
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Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. PARI Первая лига. 2026/2027
Товарищеские матчи. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. Премьер-лига. 2025/2026
Товарищеские матчи. 2024
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. Премьер-лига. 2024/2025
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. Премьер-лига. 2023/2024
Товарищеские матчи. 2023
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Премьер-лига. 2022/2023
Кубок PARI Премьер. 2022
Россия. Кубок. 2021/2022
Россия. Премьер-лига. 2021/2022
Товарищеские матчи. 2021
Россия. Кубок. 2020/2021
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Россия. Кубок. 2019/2020
Россия. ФНЛ. 2019/2020
Россия. Премьер-лига. 2018/2019
Россия. Кубок. 2018/2019
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Россия. Кубок. 2017/2018
Россия. ФНЛ. 2017/2018
Россия. Кубок. 2016/2017
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2016/2017
Россия. Кубок. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2015/2016
13.09 | 16:30
Торпедо
1 : 2
Нижний Новгород
05.09 | 17:00
Сочи
0 : 1
Нижний Новгород
30.08 | 20:00
Нижний Новгород
2 : 2
Волга
24.08 | 20:00
Нижний Новгород
4 : 2
СКА-Хабаровск
19.08 | 19:30
Велес
3 : 2
Нижний Новгород
15.08 | 17:00
Текстильщик
1 : 3
Нижний Новгород
08.08 | 17:00
Нижний Новгород
5 : 1
Нефтехимик
02.08 | 17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Шинник
25.07 | 17:00
Челябинск
1 : 2
Нижний Новгород
19.07 | 16:00
КАМАЗ
1 : 2
Нижний Новгород
12.07 | 16:30
Нижний Новгород
4 : 2
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