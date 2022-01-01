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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нижний Новгород
Состав
€ 17 млн
Пари НН - состав команды
Нижний Новгород
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Совкомбанк Арена
Сайт:
http://fcnn.ru/main/
Тренер:
Вадим Гаранин
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
30
Медведев Никита
Вра
31
€ 0.75 млн
98
Имамов Ислам
Вра
25
€ 0.45 млн
88
Соколов Артем
Вра
19
-
25
Карич Свен
Защ
28
€ 1.2 млн
24
Фаринья Эдгардо
Защ
24
€ 0.9 млн
2
Александров Виктор
Защ
24
€ 0.9 млн
24
Евгеньев Роман
Защ
27
€ 0.8 млн
3
Коледин Юрий
Защ
21
€ 0.75 млн
32
Пигас Вадим
Защ
25
€ 0.7 млн
66
Гудков Ян
Защ
24
€ 0.5 млн
17
Шильников Глеб
Защ
23
€ 0.3 млн
77
Ивлев Андрей
Пол
19
€ 1.2 млн
29
Тичич Лука
Пол
25
€ 0.8 млн
22
Каккоев Никита
Пол
27
€ 0.8 млн
8
Майга Мамаду
Пол
31
€ 0.7 млн
94
Тимофеев Артем
Пол
32
€ 0.6 млн
19
Ермаков Никита
Пол
23
€ 0.5 млн
78
Калинский Николай
Пол
32
€ 0.4 млн
18
Соколов Артем
Пол
23
€ 0.4 млн
72
Комиссаров Тимофей
Пол
20
€ 0.4 млн
80
Царукян Валерий
Пол
24
€ 0.25 млн
27
Грулев Вячеслав
Нап
27
€ 0.8 млн
11
Пополитов Глеб
Нап
19
€ 0.7 млн
9
Сарвели Владислав
Нап
28
€ 0.7 млн
7
Бобер Иван
Нап
20
€ 0.6 млн
10
Бальбоа Адриан
Нап
32
€ 0.5 млн
91
Игнатенко Владимир
Нап
20
€ 0.4 млн
93
Лапинский Станислав
Нап
21
€ 0.05 млн
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 10, нападающих: 7
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