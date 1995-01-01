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    Пари НН - состав

    Город Нижний Новгород
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт fcnn.ru/main/
    Стадион Нижний Новгород
    Тренер Артем Горлов
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    13 Гойло Никита Россия Вра 24 10 0 0 0 0 -
    25 Нигматуллин Артур Россия Вра 31 8 0 0 0 0 € 0.6 млн.
    24 Гоцук Кирилл Россия Защ 30 15 1 0 0 1 € 0.4 млн.
    6 Юлдошев Иброхимхалил Узбекистан Защ 22 15 2 0 5 0 -
    5 Масоэро Лукас Аргентина Защ 28 14 0 0 3 0 -
    89 Стоцкий Дмитрий Россия Защ 33 13 1 1 2 0 € 1 млн.
    86 Корнюшин Даниил Россия Защ 21 11 0 0 3 0 € 0.5 млн.
    2 Александров Виктор Россия Защ 21 8 1 0 3 0 -
    94 Рыбчинский Дмитрий Россия Пол 24 15 1 1 2 0 € 2 млн.
    8 Майга Мамаду Мали Пол 28 15 1 0 6 1 -
    78 Калинский Николай Россия Пол 29 12 4 3 2 0 € 0.65 млн.
    22 Каккоев Никита Россия Пол 23 11 0 0 0 1 € 0.325 млн.
    37 Шарипов Альберт Россия Пол 29 10 0 0 3 0 € 0.15 млн.
    10 Шильцов Константин Россия Пол 20 9 0 1 0 0 -
    98 Михайлов Ярослав Россия Пол 19 7 1 1 1 0 -
    4 Жигулев Илья Россия Пол 27 4 0 0 1 0 € 0.55 млн.
    88 Берковский Илья Россия Пол 22 4 0 0 0 0 -
    93 Сулейманов Тимур Россия Нап 22 17 7 1 2 1 € 0.275 млн.
    27 Милсон Ангола Нап 23 16 2 2 4 0 -
    57 Кротов Вячеслав Россия Нап 30 15 1 1 3 0 € 0.5 млн.
    99 Янсане Момо Гвинея Нап 25 7 0 0 2 0 -
    7 Севикян Эдгар Россия Нап 21 1 0 0 0 0 € 0.7 млн.
    46 Яковлев Владислав Россия Нап 21 - - - - - € 0.5 млн.
    16 Анисимов Артур Россия Вра 30 - - - - - -
    3 Баньяк Франк Камерун Защ 27 - - - - - -
    88 Глушаков Денис Россия Пол 36 - - - - - -
    Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 10, нападающих: 6
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