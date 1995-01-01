Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|13
|Гойло Никита
|Вра
|24
|10
|0
|0
|0
|0
|-
|25
|Нигматуллин Артур
|Вра
|31
|8
|0
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|24
|Гоцук Кирилл
|Защ
|30
|15
|1
|0
|0
|1
|€ 0.4 млн.
|6
|Юлдошев Иброхимхалил
|Защ
|22
|15
|2
|0
|5
|0
|-
|5
|Масоэро Лукас
|Защ
|28
|14
|0
|0
|3
|0
|-
|89
|Стоцкий Дмитрий
|Защ
|33
|13
|1
|1
|2
|0
|€ 1 млн.
|86
|Корнюшин Даниил
|Защ
|21
|11
|0
|0
|3
|0
|€ 0.5 млн.
|2
|Александров Виктор
|Защ
|21
|8
|1
|0
|3
|0
|-
|94
|Рыбчинский Дмитрий
|Пол
|24
|15
|1
|1
|2
|0
|€ 2 млн.
|8
|Майга Мамаду
|Пол
|28
|15
|1
|0
|6
|1
|-
|78
|Калинский Николай
|Пол
|29
|12
|4
|3
|2
|0
|€ 0.65 млн.
|22
|Каккоев Никита
|Пол
|23
|11
|0
|0
|0
|1
|€ 0.325 млн.
|37
|Шарипов Альберт
|Пол
|29
|10
|0
|0
|3
|0
|€ 0.15 млн.
|10
|Шильцов Константин
|Пол
|20
|9
|0
|1
|0
|0
|-
|98
|Михайлов Ярослав
|Пол
|19
|7
|1
|1
|1
|0
|-
|4
|Жигулев Илья
|Пол
|27
|4
|0
|0
|1
|0
|€ 0.55 млн.
|88
|Берковский Илья
|Пол
|22
|4
|0
|0
|0
|0
|-
|93
|Сулейманов Тимур
|Нап
|22
|17
|7
|1
|2
|1
|€ 0.275 млн.
|27
|Милсон
|Нап
|23
|16
|2
|2
|4
|0
|-
|57
|Кротов Вячеслав
|Нап
|30
|15
|1
|1
|3
|0
|€ 0.5 млн.
|99
|Янсане Момо
|Нап
|25
|7
|0
|0
|2
|0
|-
|7
|Севикян Эдгар
|Нап
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.7 млн.
|46
|Яковлев Владислав
|Нап
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.5 млн.
|16
|Анисимов Артур
|Вра
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Баньяк Франк
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|88
|Глушаков Денис
|Пол
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 10, нападающих: 6