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04.06.2019 21:48Бывший футболист сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич возглавил «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба. Соглашение «Торпедо» с российским специалистом рассчитано на один сезон с возможностью продления ещe на один год.
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06.01.2018 17:18В повседневной жизни нередки случаи, когда мы слышим истории о великих людях либо членах их семей, которые спускаются на социальное дно по причине злоупотреблений различного рода. Сегодня говорим о талантливых футболистах, которые к сожалению пали в1
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05.01.2018 23:02Футбольный Азарт предлагает посмотреть на отечественные футбольные кланы и посмотреть как успешно развивалась карьера у каждого из членов семьи. Перефразируя идейный посыл И.С. Тургенева: «Так кто же лучше отцы или дети?»
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08.01.2017 19:53В сезоне 2014-2015 Московское «Торпедо»выступало в Премьер-лиге, причем успешно.Сейчас же команда, из-за финансовых трудностей, играет во 2 дивизионе нашего футбола. Блог «Мысли в слух» о том, где сейчас выступают игроки той команды.
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20.10.2016 16:40Полузащитник «Уфы» Семен Фомин прошел все российские лиги. В интервью Александру Плеханову он объяснил, как развалился «Ротор», почему победители Евро-2006 потерялись на просторах России, и как он едва не уехал играть в Германию.1
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