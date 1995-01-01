Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|3
|Малахов Роман
|Защ
|40
|16
|1
|0
|2
|0
|-
|22
|Таказов Солтан
|Защ
|38
|15
|0
|0
|4
|0
|-
|7
|Супрун Александр
|Защ
|37
|14
|0
|0
|1
|0
|-
|2
|Соколов Сергей
|Защ
|36
|11
|2
|0
|1
|1
|-
|4
|Пузан Иван
|Защ
|38
|10
|0
|0
|0
|0
|-
|84
|Громов Юрий
|Защ
|29
|10
|0
|0
|1
|0
|-
|25
|Харченко Дмитрий
|Защ
|33
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|23
|Немцов Михаил
|Пол
|30
|16
|1
|0
|3
|0
|-
|8
|Бузняков Алексей
|Пол
|38
|16
|4
|0
|3
|0
|-
|9
|Левин Илья
|Пол
|36
|15
|0
|0
|1
|0
|-
|20
|Лупарев Алексей
|Пол
|27
|10
|0
|0
|0
|0
|-
|95
|Ращупкин Дмитрий
|Пол
|29
|7
|0
|0
|0
|0
|-
|44
|Шаповалов Сергей
|Пол
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|10
|Чистяков Александр
|Нап
|34
|16
|4
|0
|0
|0
|-
|77
|Базаев Ибрагим
|Нап
|33
|16
|7
|0
|2
|0
|-
|17
|Бегеза Антон
|Вра
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|35
|Ваньков Максим
|Вра
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Кириллов Вячеслав
|Нап
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 18, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 3