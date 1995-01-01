Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смена - состав

    Город Комсомольск-на-Амуре
    Дивизион Россия-ПФЛ, зона "Восток"
    Сайт http://www.fc-smena.ru/
    Стадион Авангард
    Тренер Максим Швецов
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    3 Малахов Роман Россия Защ 40 16 1 0 2 0 -
    22 Таказов Солтан Россия Защ 38 15 0 0 4 0 -
    7 Супрун Александр Россия Защ 37 14 0 0 1 0 -
    2 Соколов Сергей Россия Защ 36 11 2 0 1 1 -
    4 Пузан Иван Россия Защ 38 10 0 0 0 0 -
    84 Громов Юрий Россия Защ 29 10 0 0 1 0 -
    25 Харченко Дмитрий Россия Защ 33 1 0 0 0 0 -
    23 Немцов Михаил Россия Пол 30 16 1 0 3 0 -
    8 Бузняков Алексей Россия Пол 38 16 4 0 3 0 -
    9 Левин Илья Россия Пол 36 15 0 0 1 0 -
    20 Лупарев Алексей Россия Пол 27 10 0 0 0 0 -
    95 Ращупкин Дмитрий Россия Пол 29 7 0 0 0 0 -
    44 Шаповалов Сергей Россия Пол 28 2 0 0 0 0 -
    10 Чистяков Александр Россия Нап 34 16 4 0 0 0 -
    77 Базаев Ибрагим Россия Нап 33 16 7 0 2 0 -
    17 Бегеза Антон Россия Вра 35 - - - - - -
    35 Ваньков Максим Россия Вра 26 - - - - - -
    11 Кириллов Вячеслав Россия Нап 33 - - - - - -
    Всего игроков: 18, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 3
    • Читайте нас: 
    11