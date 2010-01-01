Россия. ПФЛ. Зона Восток. 2017/2018 Россия. Кубок. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Восток. 2016/2017 Россия. Кубок. 2016/2017 Россия. Кубок. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2014/2015 Россия. Кубок. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2013/2014 Россия. Кубок. 2013/2014 Россия. Кубок. 2012/2013 Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Восток. 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Второй Дивизион. Зона Восток. 2010 Россия. Кубок. 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток. 2009 Россия. Кубок. 2008/2009