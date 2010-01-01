Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
6
9
11
12
13
14
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
23
5
2
58
18
40
74
30
20
7
3
54
20
34
67
30
19
4
7
57
25
32
61
30
15
9
6
42
26
16
54
30
11
12
7
43
33
10
45
30
11
8
11
40
44
-4
41
30
10
9
11
41
41
0
39
30
9
10
11
25
35
-10
37
30
10
7
13
39
37
2
37
30
10
5
15
30
35
-5
35
30
8
8
14
21
35
-14
32
30
8
7
15
28
42
-14
31
30
8
7
15
23
37
-14
31
30
6
10
14
19
33
-14
28
30
6
6
18
28
59
-31
24
30
6
6
18
21
49
-28
24
Команда
1
2
3
4
7
8
10
11
12
14
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
13
1
1
35
6
29
40
15
12
3
0
30
6
24
39
15
10
4
1
28
7
21
34
15
9
3
3
26
20
6
30
15
7
6
2
23
14
9
27
15
7
5
3
26
18
8
26
15
7
3
5
26
18
8
24
15
6
5
4
19
14
5
23
15
6
4
5
13
14
-1
22
15
5
6
4
13
16
-3
21
15
5
5
5
14
15
-1
20
15
5
3
7
13
17
-4
18
15
5
3
7
16
18
-2
18
15
5
2
8
12
18
-6
17
15
4
2
9
15
29
-14
14
15
2
5
8
10
20
-10
11
Команда
1
2
3
4
5
9
10
12
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
2
2
28
12
16
35
15
10
3
2
26
13
13
33
15
9
4
2
23
12
11
31
15
6
3
6
22
19
3
21
15
6
3
6
11
15
-4
21
15
4
6
5
20
19
1
18
15
5
2
8
14
17
-3
17
15
4
4
7
12
19
-7
16
15
3
5
7
16
24
-8
14
15
3
4
8
13
19
-6
13
15
3
4
8
15
23
-8
13
15
2
5
8
14
24
-10
11
15
2
4
9
13
30
-17
10
15
2
3
10
10
23
-13
9
15
1
5
9
5
18
-13
8
15
1
3
11
8
32
-24
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире