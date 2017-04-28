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28.04.2017 21:05Бердыев провел переговоры с «Зенитом». Премьер-министр РФ отреагировал на судейство Еськова. Дайджест событий дняНавальный и Албин поругались из-за стадиона в Санкт-Петербурге. «Зенит» может купить исландца. Анчелотти останется в «Баварии». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.27
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25.11.2016 20:55Путин обещает подготовить арену «Зенита» к Кубку конфедераций. ЦСКА недоволен посещаемостью. Дайджест событий дняУ «Спартака» много проблем перед игрой с «Тереком». «Краснодар» задумался о смене тренера. Стартовал последний тур первого круга РФПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.12
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