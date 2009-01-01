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Новокузнецк
Результаты
Новокузнецк - результаты матчей
Новокузнецк
Стадион:
Металлург
Сайт:
http://fc-metallurg-nk.ru/
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2014/2015
Россия. Кубок. 2014/2015
Россия. Кубок. 2012/2013
Россия. ФНЛ. 2012/2013
Россия. Кубок. 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток. 2011/2012
Россия. Кубок. 2010/2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток. 2010
Россия. Кубок. 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток. 2009
Россия. Первый дивизион. 2008
Россия. Кубок. 2007/2008
22.05 | 00:00
Томь-2
3 : 0
Новокузнецк
18.05 | 00:00
Новокузнецк
0 : 3
Сибирь-2
11.05 | 00:00
Якутия
3 : 0
Новокузнецк
08.05 | 00:00
Новокузнецк
0 : 3
Динамо Брл
30.04 | 00:00
Чита
3 : 0
Новокузнецк
27.04 | 00:00
Новокузнецк
0 : 3
Сахалин
21.04 | 00:00
Иртыш
3 : 0
Новокузнецк
18.04 | 00:00
Новокузнецк
0 : 3
Смена
19.10 | 12:00
Якутия
3 : 5
Новокузнецк
12.10 | 15:00
Сибирь-2
3 : 0
Новокузнецк
09.10 | 11:00
Чита
0 : 1
Новокузнецк
02.10 | 13:00
Новокузнецк
0 : 1
Иртыш
29.09 | 12:00
Новокузнецк
2 : 1
Томь-2
19.09 | 13:00
Динамо Брл
2 : 1
Новокузнецк
12.09 | 09:00
Смена
2 : 2
Новокузнецк
09.09 | 13:00
Сахалин
0 : 0
Новокузнецк
02.09 | 14:30
Новокузнецк
2 : 3
Смена
30.08 | 13:00
Новокузнецк
1 : 2
Сахалин
23.08 | 13:00
Новокузнецк
3 : 1
Динамо Брл
13.08 | 15:30
Иртыш
2 : 2
Новокузнецк
10.08 | 13:00
Томь-2
1 : 1
Новокузнецк
02.08 | 13:00
Новокузнецк
1 : 1
Сибирь-2
30.07 | 14:30
Новокузнецк
2 : 0
Чита
19.07 | 13:00
Новокузнецк
1 : 2
Якутия
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