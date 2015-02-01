Турниры:
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
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|22 мая, воскресенье
|00:00
|Томь-2
|3:0
|Новокузнецк
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Тех. поражение
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|18 мая, среда
|00:00
|Новокузнецк
|0:3
|Сибирь-2
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Тех. поражение
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|11 мая, среда
|00:00
|Якутия
|3:0
|Новокузнецк
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Тех. поражение
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|8 мая, воскресенье
|00:00
|Новокузнецк
|0:3
|Динамо
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Тех. поражение
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|30 апреля, суббота
|00:00
|Чита
|3:0
|Новокузнецк
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Тех. поражение
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|27 апреля, среда
|00:00
|Новокузнецк
|0:3
|Сахалин
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Тех. поражение
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|21 апреля, четверг
|00:00
|Иртыш
|3:0
|Новокузнецк
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Тех. поражение
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|18 апреля, понедельник
|00:00
|Новокузнецк
|0:3
|Смена
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Тех. поражение
|19 тур
|19 октября, понедельник
|12:00
|Якутия
|3:5
|Новокузнецк
|18 тур
|12 октября, понедельник
|15:00
|Сибирь-2
|3:0
|Новокузнецк
|17 тур
|9 октября, пятница
|11:00
|Чита
|0:1
|Новокузнецк
|16 тур
|2 октября, пятница
|13:00
|Новокузнецк
|0:1
|Иртыш
|15 тур
|29 сентября, вторник
|12:00
|Новокузнецк
|2:1
|Томь-2
|13 тур
|19 сентября, суббота
|13:00
|Динамо
|2:1
|Новокузнецк
|12 тур
|12 сентября, суббота
|09:00
|Смена
|2:2
|Новокузнецк
|11 тур
|9 сентября, среда
|13:00
|Сахалин
|0:0
|Новокузнецк
|10 тур
|2 сентября, среда
|14:30
|Новокузнецк
|2:3
|Смена
|9 тур
|30 августа, воскресенье
|13:00
|Новокузнецк
|1:2
|Сахалин
|8 тур
|23 августа, воскресенье
|13:00
|Новокузнецк
|3:1
|Динамо
|6 тур
|13 августа, четверг
|15:30
|Иртыш
|2:2
|Новокузнецк
|5 тур
|10 августа, понедельник
|13:00
|Томь-2
|1:1
|Новокузнецк
|4 тур
|2 августа, воскресенье
|13:00
|Новокузнецк
|1:1
|Сибирь-2
|3 тур
|30 июля, четверг
|14:30
|Новокузнецк
|2:0
|Чита
|1 тур
|19 июля, воскресенье
|13:00
|Новокузнецк
|1:2
|Якутия