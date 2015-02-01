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    Новокузнецк - результаты

    Город Новокузнецк
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://fc-metallurg-nk.ru/
    Стадион Металлург
    Тренер Алексей Ивахов
    Турниры:
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)

    		22 мая, воскресенье 00:00 Томь-2 3:0 Новокузнецк
    Тех. поражение

    		18 мая, среда 00:00 Новокузнецк 0:3 Сибирь-2
    Тех. поражение

    		11 мая, среда 00:00 Якутия 3:0 Новокузнецк
    Тех. поражение

    		8 мая, воскресенье 00:00 Новокузнецк 0:3 Динамо
    Тех. поражение

    		30 апреля, суббота 00:00 Чита 3:0 Новокузнецк
    Тех. поражение

    		27 апреля, среда 00:00 Новокузнецк 0:3 Сахалин
    Тех. поражение

    		21 апреля, четверг 00:00 Иртыш 3:0 Новокузнецк
    Тех. поражение

    		18 апреля, понедельник 00:00 Новокузнецк 0:3 Смена
    Тех. поражение
    19 тур
    		19 октября, понедельник 12:00 Якутия 3:5 Новокузнецк
    18 тур
    		12 октября, понедельник 15:00 Сибирь-2 3:0 Новокузнецк
    17 тур
    		9 октября, пятница 11:00 Чита 0:1 Новокузнецк
    16 тур
    		2 октября, пятница 13:00 Новокузнецк 0:1 Иртыш
    15 тур
    		29 сентября, вторник 12:00 Новокузнецк 2:1 Томь-2
    13 тур
    		19 сентября, суббота 13:00 Динамо 2:1 Новокузнецк
    12 тур
    		12 сентября, суббота 09:00 Смена 2:2 Новокузнецк
    11 тур
    		9 сентября, среда 13:00 Сахалин 0:0 Новокузнецк
    10 тур
    		2 сентября, среда 14:30 Новокузнецк 2:3 Смена
    9 тур
    		30 августа, воскресенье 13:00 Новокузнецк 1:2 Сахалин
    8 тур
    		23 августа, воскресенье 13:00 Новокузнецк 3:1 Динамо
    6 тур
    		13 августа, четверг 15:30 Иртыш 2:2 Новокузнецк
    5 тур
    		10 августа, понедельник 13:00 Томь-2 1:1 Новокузнецк
    4 тур
    		2 августа, воскресенье 13:00 Новокузнецк 1:1 Сибирь-2
    3 тур
    		30 июля, четверг 14:30 Новокузнецк 2:0 Чита
    1 тур
    		19 июля, воскресенье 13:00 Новокузнецк 1:2 Якутия
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