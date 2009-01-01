Россия. Кубок. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2014/2015 Россия. Кубок. 2014/2015 Россия. Кубок. 2012/2013 Россия. ФНЛ. 2012/2013 Россия. Кубок. 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Восток. 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Второй Дивизион. Зона Восток. 2010 Россия. Кубок. 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток. 2009 Россия. Первый дивизион. 2008 Россия. Кубок. 2007/2008