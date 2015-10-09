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Расписание матчей
Чита - Новокузнецк
Чита - Новокузнецк: обзор матча 09 октября 2015
Чита
09.10.2015, пятница, 11:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 17 тур
0 : 1
Завершен
Новокузнецк
24'
А. Волгин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Новокузнецк
89'
Замена
А. Паутов
️️️️
К. Мальцев
Желтая карточка
А. Фатихов
78'
Желтая карточка
В. Беличенко
69'
Замена
П. Захаров
️️️️
Р. Гаврюш
69'
Замена
Р. Куклин
️️️️
С. Дудкин
63'
57'
Замена
А. Сабанов
️️️️
А. Бибик
57'
Замена
И. Волков
️️️️
Е. Андреев
Пенальти не реализован!
А. Бодялов
54'
52'
Замена
М. Чевелев
️️️️
А. Пучков
45'
Желтая карточка
Э. Круг
Замена
Н. Красоткин
️️️️
А. Александров
45'
29'
Желтая карточка
Е. Шпедт
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Волгин
Желтая карточка
С. Дудкин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чита
79
Максим Счастливцев
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
33
Артем Дробышев
ЦЗ
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
20
Сергей Дудкин
ОП
9
Роман Гаврюш
ЦП
88
Андрей Александров
ЦП
75
Евгений Бастов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
Новокузнецк
16
Иван Смолкин
ВР
30
Алексей Пучков
ЦЗ
18
Евгений Круг
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
15
Максим Ерусланов
ОП
12
Андрей Волгин
ЦП
15
Евгений Андреев
ЦП
18
Эдуард Круг
ЦФ
19
Константин Мальцев
ЦФ
37
Артем Бибик
ЦФ
Чита
96
Александр Косенко
ВР
6
Анатолий Захаров
ЦЗ
76
Виталий Немеров
ЦЗ
14
Павел Захаров
ЦП
22
Роман Куклин
ЦП
8
Никита Красоткин
ЦП
94
Алексей Рябованов
ЦФ
Новокузнецк
16
Евгений Малофеев
ВР
15
Максим Чевелев
ЦЗ
3
Александр Новицкий
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
21
Илья Волков
ЦП
5
Александр Паутов
ЦП
77
Алексей Сабанов
ЦФ
3-1-3-1-1
79
Счастливцев
33
Дробышев
26
Беличенко
13
Подпругин
20
Дудкин
9
Гаврюш
88
Александров
75
Бастов
23
Зуев
15
Фатихов
4-1-2-3
16
Смолкин
18
Круг
2
Недорезов
5
Шпедт
30
Пучков
15
Ерусланов
12
Волгин
15
Андреев
37
Бибик
19
Мальцев
18
Круг
9
Гаврюш
14
Захаров
14
Захаров
9
Гаврюш
20
Дудкин
22
Куклин
22
Куклин
20
Дудкин
88
Александров
8
Красоткин
8
Красоткин
88
Александров
37
Бибик
77
Сабанов
77
Сабанов
37
Бибик
15
Андреев
21
Волков
21
Волков
15
Андреев
19
Мальцев
5
Паутов
5
Паутов
19
Мальцев
30
Пучков
15
Чевелев
15
Чевелев
30
Пучков
Остались в запасе
Чита
Новокузнецк
6
Анатолий Захаров
ЦЗ
76
Виталий Немеров
ЦЗ
94
Алексей Рябованов
ЦФ
96
Александр Косенко
ВР
3
Александр Новицкий
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
Остались в запасе
6
Анатолий Захаров
ЦЗ
76
Виталий Немеров
ЦЗ
94
Алексей Рябованов
ЦФ
96
Александр Косенко
ВР
Остались в запасе
3
Александр Новицкий
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
Статистика матча Чита - Новокузнецк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Чита
Новокузнецк
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
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«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
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«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»
2019.12.25 16:31
3
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»
2019.12.25 16:31
3
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1
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2016.01.30 21:40
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2016.01.02 16:59
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