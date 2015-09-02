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Расписание матчей
Новокузнецк - Смена
Новокузнецк - Смена: обзор матча 02 сентября 2015
Новокузнецк
02.09.2015, среда, 14:30
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 10 тур
2 : 3
Завершен
Смена
15'
М. Ерусланов
59'
А. Волгин
27'
С. Соколов
38'
А. Бузняков
39'
А. Яшан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Смена
90'
Желтая карточка
А. Бузняков
90'
Замена
А. Лупарев
️️️️
М. Немцов
Желтая карточка
И. Недорезов
89'
87'
Замена
А. Чистяков
️️️️
И. Базаев
84'
Желтая карточка
С. Соколов
Замена
Е. Круг
️️️️
А. Пучков
75'
71'
Желтая карточка
Р. Мануйлов
Замена
Д. Телегин
️️️️
Э. Круг
70'
65'
Желтая карточка
С. Таказов
Желтая карточка
А. Сабанов
65'
65'
Замена
Р. Малахов
️️️️
И. Левин
Замена
С. Агеев
️️️️
А. Новицкий
59'
ГОЛ! 2:3!
А. Волгин
59'
Замена
А. Волгин
️️️️
К. Мальцев
46'
Замена
Е. Андреев
️️️️
А. Паутов
46'
Желтая карточка
Е. Круг
41'
39'
ГОЛ! 1:3!
А. Яшан
38'
ГОЛ! 1:2!
А. Бузняков
35'
Желтая карточка
И. Базаев
30'
Замена
И. Пузан
️️️️
Ю. Громов
27'
ГОЛ! 1:1!
С. Соколов
ГОЛ! 1:0!
М. Ерусланов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
16
Иван Смолкин
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
3
Александр Новицкий
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
15
Максим Ерусланов
ОП
5
Александр Паутов
ЦП
53
Вадим Ларионов
ЦФ
19
Константин Мальцев
ЦФ
77
Алексей Сабанов
ЦФ
18
Эдуард Круг
ЦФ
Смена
29
Владислав Соромытько
ВР
22
Солтан Таказов
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
84
Юрий Громов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Александр Супрун
ОП
23
Михаил Немцов
ЦП
9
Илья Левин
ЦП
8
Алексей Бузняков
ЦП
19
Александр Яшан
ЦП
77
Ибрагим Базаев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Новокузнецк
16
Евгений Малофеев
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
21
Илья Волков
ЦП
19
Станислав Агеев
ЦП
15
Евгений Андреев
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
Смена
17
Антон Бегеза
ВР
4
Иван Пузан
ЦЗ
3
Роман Малахов
ЦЗ
20
Алексей Лупарев
ЦП
10
Александр Чистяков
ЦФ
4-1-1-4
16
Смолкин
2
Недорезов
30
Пучков
5
Шпедт
3
Новицкий
15
Ерусланов
5
Паутов
53
Ларионов
18
Круг
77
Сабанов
19
Мальцев
4-1-4-1
29
Соромытько
27
Мануйлов
2
Соколов
84
Громов
22
Таказов
7
Супрун
9
Левин
8
Бузняков
19
Яшан
23
Немцов
77
Базаев
30
Пучков
18
Круг
18
Круг
30
Пучков
3
Новицкий
19
Агеев
19
Агеев
3
Новицкий
5
Паутов
15
Андреев
15
Андреев
5
Паутов
19
Мальцев
12
Волгин
12
Волгин
19
Мальцев
18
Круг
88
Телегин
88
Телегин
18
Круг
84
Громов
4
Пузан
4
Пузан
84
Громов
77
Базаев
10
Чистяков
10
Чистяков
77
Базаев
23
Немцов
20
Лупарев
20
Лупарев
23
Немцов
9
Левин
3
Малахов
3
Малахов
9
Левин
Остались в запасе
Новокузнецк
Смена
21
Илья Волков
ЦП
16
Евгений Малофеев
ВР
17
Антон Бегеза
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
Остались в запасе
21
Илья Волков
ЦП
16
Евгений Малофеев
ВР
Остались в запасе
17
Антон Бегеза
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
Статистика матча Новокузнецк - Смена
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Зенит
1 : 3
27.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 23 тур
Чита
0 : 0
24.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур
Смена
2 : 0
19.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Смена
3 : 1
17.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Смена
2 : 1
14.05.2018
Динамо Брл
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Стадион:
Металлург
Новости команд
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Новокузнецк
Смена
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
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