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Расписание матчей
Новокузнецк - Динамо Брл
Новокузнецк - Динамо Брл: обзор матча 23 августа 2015
Новокузнецк
23.08.2015, воскресенье, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 8 тур
3 : 1
Завершен
Динамо Брл
20'
А. Сабанов
24'
Э. Круг
44'
А. Сабанов
77'
В. Аксютенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Динамо Брл
89'
Замена
Г. Дорошенко
️️️️
А. Худяков
Замена
А. Новицкий
️️️️
Э. Круг
88'
Замена
Е. Круг
️️️️
М. Ерусланов
87'
80'
Замена
К. Кулабухов
️️️️
Б. Олийнык
Желтая карточка
А. Бибик
79'
77'
ГОЛ! 3:1!
В. Аксютенко
Замена
А. Бибик
️️️️
В. Ларионов
76'
73'
Замена
В. Камилов
️️️️
В. Липин
70'
Замена
И. Житников
️️️️
Н. Казанцев
Замена
А. Паутов
️️️️
А. Сабанов
60'
Замена
К. Мальцев
️️️️
А. Волгин
54'
Желтая карточка
В. Ларионов
45'
Желтая карточка
С. Агеев
44'
ГОЛ! 3:0!
А. Сабанов
44'
41'
Желтая карточка
И. Старков
Желтая карточка
А. Сабанов
28'
ГОЛ! 2:0!
Э. Круг
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Сабанов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
16
Евгений Малофеев
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
15
Максим Ерусланов
ОП
19
Станислав Агеев
ЦП
15
Евгений Андреев
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
77
Алексей Сабанов
ЦФ
53
Вадим Ларионов
ЦФ
18
Эдуард Круг
ЦФ
Динамо Брл
85
Богдан Карюкин
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
5
Максим Полковников
ЦЗ
27
Артем Саблин
ЛП
10
Иван Старков
ЛП
77
Константин Погребан
ЦП
54
Виктор Липин
ЦП
21
Никита Казанцев
ЦП
9
Александр Худяков
ЦП
19
Богдан Олийнык
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Яковлев
Новокузнецк
16
Иван Смолкин
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
3
Александр Новицкий
ЦЗ
15
Максим Чевелев
ЦЗ
5
Александр Паутов
ЦП
37
Артем Бибик
ЦФ
19
Константин Мальцев
ЦФ
Динамо Брл
12
Александр Глумов
ВР
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
22
Денис Ершов
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦП
19
Григорий Дорошенко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
3-1-3-3
16
Малофеев
2
Недорезов
30
Пучков
5
Шпедт
15
Ерусланов
19
Агеев
15
Андреев
12
Волгин
18
Круг
53
Ларионов
77
Сабанов
2-5-2-1
85
Карюкин
5
Полковников
18
Сергеев
27
Саблин
21
Казанцев
9
Худяков
19
Олийнык
10
Старков
77
Погребан
54
Липин
20
Аксютенко
53
Ларионов
37
Бибик
37
Бибик
53
Ларионов
12
Волгин
19
Мальцев
19
Мальцев
12
Волгин
77
Сабанов
5
Паутов
5
Паутов
77
Сабанов
15
Ерусланов
18
Круг
18
Круг
15
Ерусланов
18
Круг
3
Новицкий
3
Новицкий
18
Круг
21
Казанцев
7
Житников
7
Житников
21
Казанцев
19
Олийнык
5
Кулабухов
5
Кулабухов
19
Олийнык
9
Худяков
19
Дорошенко
19
Дорошенко
9
Худяков
54
Липин
18
Камилов
18
Камилов
54
Липин
Остались в запасе
Новокузнецк
Динамо Брл
15
Максим Чевелев
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
12
Александр Глумов
ВР
22
Денис Ершов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Яковлев
Остались в запасе
15
Максим Чевелев
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
Остались в запасе
12
Александр Глумов
ВР
22
Денис Ершов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Яковлев
Статистика матча Новокузнецк - Динамо Брл
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Козлов
(Новосибирск)
Стадион:
Металлург
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