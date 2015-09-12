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Расписание матчей
Смена - Новокузнецк
Смена - Новокузнецк: обзор матча 12 сентября 2015
Смена
12.09.2015, суббота, 09:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 12 тур
2 : 2
Завершен
Новокузнецк
1'
И. Недорезов (АГ)
65'
А. Чистяков
5'
А. Волгин
9'
А. Сабанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смена - Новокузнецк
Желтая карточка
С. Таказов
90'
+1
90'
Замена
А. Новицкий
️️️️
К. Мальцев
88'
Желтая карточка
Е. Шпедт
88'
Вторая желтая
И. Недорезов
86'
Замена
И. Волков
️️️️
В. Ларионов
84'
Замена
А. Паутов
️️️️
Е. Андреев
80'
Желтая карточка
В. Ларионов
77'
Желтая карточка
И. Недорезов
70'
Замена
Е. Круг
️️️️
А. Сабанов
Желтая карточка
М. Немцов
68'
ГОЛ! 2:2!
А. Чистяков
65'
46'
Замена
Э. Круг
️️️️
А. Волгин
Замена
А. Чистяков
️️️️
И. Левин
39'
13'
Желтая карточка
К. Мальцев
9'
ГОЛ! 1:2!
А. Сабанов
5'
ГОЛ! 1:1!
А. Волгин
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Недорезов
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смена
29
Владислав Соромытько
ВР
22
Солтан Таказов
ЛЗ
4
Иван Пузан
ЦЗ
3
Роман Малахов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Александр Супрун
ОП
23
Михаил Немцов
ЦП
9
Илья Левин
ЦП
8
Алексей Бузняков
ЦП
19
Александр Яшан
ЦП
77
Ибрагим Базаев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Новокузнецк
16
Евгений Малофеев
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
15
Максим Ерусланов
ОП
19
Станислав Агеев
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
15
Евгений Андреев
ЦП
53
Вадим Ларионов
ЦФ
19
Константин Мальцев
ЦФ
77
Алексей Сабанов
ЦФ
Смена
17
Антон Бегеза
ВР
7
Дмитрий Ращупкин
ЛЗ
84
Юрий Громов
ЦЗ
25
Дмитрий Харченко
ЦЗ
20
Алексей Лупарев
ЦП
10
Александр Чистяков
ЦФ
Новокузнецк
16
Иван Смолкин
ВР
15
Максим Чевелев
ЦЗ
3
Александр Новицкий
ЦЗ
18
Евгений Круг
ЦЗ
21
Илья Волков
ЦП
5
Александр Паутов
ЦП
18
Эдуард Круг
ЦФ
4-1-4-1
29
Соромытько
22
Таказов
4
Пузан
3
Малахов
27
Мануйлов
7
Супрун
23
Немцов
8
Бузняков
19
Яшан
9
Левин
77
Базаев
3-1-3-3
16
Малофеев
2
Недорезов
30
Пучков
5
Шпедт
15
Ерусланов
19
Агеев
12
Волгин
15
Андреев
77
Сабанов
19
Мальцев
53
Ларионов
9
Левин
10
Чистяков
10
Чистяков
9
Левин
19
Мальцев
3
Новицкий
3
Новицкий
19
Мальцев
53
Ларионов
21
Волков
21
Волков
53
Ларионов
77
Сабанов
18
Круг
18
Круг
77
Сабанов
15
Андреев
5
Паутов
5
Паутов
15
Андреев
12
Волгин
18
Круг
18
Круг
12
Волгин
Остались в запасе
Смена
Новокузнецк
84
Юрий Громов
ЦЗ
25
Дмитрий Харченко
ЦЗ
20
Алексей Лупарев
ЦП
7
Дмитрий Ращупкин
ЛЗ
17
Антон Бегеза
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
15
Максим Чевелев
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
Остались в запасе
84
Юрий Громов
ЦЗ
25
Дмитрий Харченко
ЦЗ
20
Алексей Лупарев
ЦП
7
Дмитрий Ращупкин
ЛЗ
17
Антон Бегеза
ВР
Остались в запасе
15
Максим Чевелев
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
Статистика матча Смена - Новокузнецк
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Зенит
1 : 3
27.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 23 тур
Чита
0 : 0
24.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур
Смена
2 : 0
19.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Смена
3 : 1
17.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Смена
2 : 1
14.05.2018
Динамо Брл
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Константин Молчанов
(Чита)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Смена
Новокузнецк
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
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