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Расписание матчей
Новокузнецк - Сибирь-2
Новокузнецк - Сибирь-2: обзор матча 02 августа 2015
Новокузнецк
02.08.2015, воскресенье, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сибирь-2
49'
К. Мальцев
39'
А. Коржунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Сибирь-2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Новак
Желтая карточка
К. Мальцев
90'
+1
89'
Замена
Е. Чернышов
️️️️
А. Коржунов
87'
Замена
А. Орлов
️️️️
А. Кувшинов
82'
Замена
А. Овсепян
️️️️
А. Яркин
Желтая карточка
А. Новицкий
76'
75'
Желтая карточка
И. Губанов
73'
Замена
Д. Новак
️️️️
В. Ян
69'
Желтая карточка
А. Коржунов
Замена
В. Ларионов
️️️️
А. Бибик
62'
Замена
С. Агеев
️️️️
Э. Круг
62'
58'
Замена
А. Яркин
️️️️
В. Шишкин
52'
Вторая желтая
Н. Ерлин
ГОЛ! 1:1!
К. Мальцев
49'
Желтая карточка
А. Сабанов
45'
Желтая карточка
И. Недорезов
45'
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Коржунов
38'
Желтая карточка
Н. Ерлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
16
Евгений Малофеев
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
3
Александр Новицкий
ЦЗ
18
Евгений Круг
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
15
Максим Ерусланов
ОП
15
Евгений Андреев
ЦП
77
Алексей Сабанов
ЦФ
37
Артем Бибик
ЦФ
19
Константин Мальцев
ЦФ
18
Эдуард Круг
ЦФ
Сибирь-2
25
Илья Трунин
ВР
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
6
Александр Сумин
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
8
Виталий Ян
ЦП
17
Никита Ерлин
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
4
Роман Погорелов
ЦП
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Новокузнецк
42
Александр Мелихов
ВР
16
Иван Смолкин
ВР
15
Максим Чевелев
ЦЗ
21
Илья Волков
ЦП
19
Станислав Агеев
ЦП
53
Вадим Ларионов
ЦФ
23
Валентин Егунов
ЦФ
Сибирь-2
35
Максим Киселев
ВР
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦП
95
Араик Овсепян
ЦП
49
Егор Чернышов
ЦП
96
Артем Яркин
ЦФ
4-1-1-4
16
Малофеев
2
Недорезов
18
Круг
5
Шпедт
3
Новицкий
15
Ерусланов
15
Андреев
77
Сабанов
18
Круг
19
Мальцев
37
Бибик
4-5-1
25
Трунин
66
Губанов
6
Сумин
5
Кушнирук
93
Шишкин
8
Ян
12
Кувшинов
17
Парфинович
4
Погорелов
17
Ерлин
17
Коржунов
37
Бибик
53
Ларионов
53
Ларионов
37
Бибик
18
Круг
19
Агеев
19
Агеев
18
Круг
12
Кувшинов
77
Орлов
77
Орлов
12
Кувшинов
Яркин
95
Овсепян
95
Овсепян
Яркин
17
Коржунов
49
Чернышов
49
Чернышов
17
Коржунов
8
Ян
2
Новак
2
Новак
8
Ян
93
Шишкин
96
Яркин
96
Яркин
93
Шишкин
Остались в запасе
Новокузнецк
Сибирь-2
15
Максим Чевелев
ЦЗ
21
Илья Волков
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
42
Александр Мелихов
ВР
16
Иван Смолкин
ВР
35
Максим Киселев
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Остались в запасе
15
Максим Чевелев
ЦЗ
21
Илья Волков
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
42
Александр Мелихов
ВР
16
Иван Смолкин
ВР
Остались в запасе
35
Максим Киселев
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Статистика матча Новокузнецк - Сибирь-2
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Сибирь-2
2 : 5
28.05.2019
Сахалин
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Динамо Брл
3 : 1
18.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Иртыш
3 : 0
15.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 20 тур
Сибирь-2
0 : 1
08.05.2019
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 18 тур
Чита
1 : 0
28.04.2019
Сибирь-2
Информация о матче
Главный судья:
Константин Молчанов
(Чита)
Стадион:
Металлург
Новости команд
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Новокузнецк
Сибирь-2
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
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