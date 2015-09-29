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Расписание матчей
Новокузнецк - Томь-2
Новокузнецк - Томь-2: обзор матча 29 сентября 2015
Новокузнецк
29.09.2015, вторник, 12:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 15 тур
2 : 1
Завершен
Томь-2
42'
К. Мальцев
75'
К. Мальцев
13'
А. Сазонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Томь-2
87'
Замена
В. Пашкевич
️️️️
А. Дырдин
Вторая желтая
К. Мальцев
80'
77'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
Р. Салахутдинов
77'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Макурин
ГОЛ! 2:1!
К. Мальцев
75'
Замена
Е. Андреев
️️️️
И. Волков
67'
Замена
В. Ларионов
️️️️
А. Сабанов
59'
Замена
Е. Круг
️️️️
А. Паутов
46'
Желтая карточка
К. Мальцев
42'
ГОЛ! 1:1!
К. Мальцев
42'
37'
Желтая карточка
П. Самойлов
24'
Желтая карточка
Р. Салахутдинов
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Сазонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
16
Евгений Малофеев
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
15
Максим Ерусланов
ОП
21
Илья Волков
ЦП
19
Станислав Агеев
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
5
Александр Паутов
ЦП
19
Константин Мальцев
ЦФ
77
Алексей Сабанов
ЦФ
Томь-2
16
Кирилл Кондратьев
ВР
21
Анатолий Негода
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
2
Дмитрий Шишканов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Новокузнецк
16
Иван Смолкин
ВР
3
Александр Новицкий
ЦЗ
18
Евгений Круг
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
53
Вадим Ларионов
ЦФ
18
Эдуард Круг
ЦФ
Томь-2
16
Антон Бунин
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
48
Владимир Пашкевич
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
3-1-4-2
16
Малофеев
2
Недорезов
30
Пучков
5
Шпедт
15
Ерусланов
21
Волков
12
Волгин
5
Паутов
19
Агеев
77
Сабанов
19
Мальцев
4-4-1-1
16
Кондратьев
30
Башилов
5
Самойлов
2
Шишканов
21
Негода
73
Дырдин
65
Салахутдинов
21
Макурин
11
Аксанов
77
Сасин
10
Сазонов
21
Волков
15
Андреев
15
Андреев
21
Волков
5
Паутов
18
Круг
18
Круг
5
Паутов
77
Сабанов
53
Ларионов
53
Ларионов
77
Сабанов
65
Салахутдинов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
65
Салахутдинов
21
Макурин
85
Ефремов
85
Ефремов
21
Макурин
73
Дырдин
48
Пашкевич
48
Пашкевич
73
Дырдин
Остались в запасе
Новокузнецк
Томь-2
3
Александр Новицкий
ЦЗ
18
Эдуард Круг
ЦФ
16
Иван Смолкин
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
16
Антон Бунин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
3
Александр Новицкий
ЦЗ
18
Эдуард Круг
ЦФ
16
Иван Смолкин
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
Остались в запасе
54
Александр Букачев
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
16
Антон Бунин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Статистика матча Новокузнецк - Томь-2
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Томь-2
2 : 0
29.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Динамо Брл
4 : 0
25.05.2016
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Томь-2
1 : 2
17.05.2016
Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Информация о матче
Главный судья:
Максим Сутормин
(Нижний Тагил)
Стадион:
Металлург
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Новокузнецк
Томь-2
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
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