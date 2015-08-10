Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Томь-2 - Новокузнецк
Томь-2 - Новокузнецк: обзор матча 10 августа 2015
Томь-2
10.08.2015, понедельник, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 5 тур
1 : 1
Завершен
Новокузнецк
31'
А. Сазонов
33'
В. Ларионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь-2 - Новокузнецк
82'
Замена
И. Волков
️️️️
М. Ерусланов
76'
Замена
С. Агеев
️️️️
К. Мальцев
Замена
П. Кудряшов
️️️️
Д. Сасин
76'
Желтая карточка
В. Гусев
63'
Замена
В. Гусев
️️️️
Р. Салахутдинов
63'
46'
Замена
Э. Круг
️️️️
А. Сабанов
Желтая карточка
А. Дырдин
45'
33'
ГОЛ! 1:1!
В. Ларионов
ГОЛ! 1:0!
А. Сазонов
31'
Желтая карточка
С. Аксанов
24'
16'
Желтая карточка
М. Чевелев
13'
Желтая карточка
А. Сабанов
8'
Желтая карточка
М. Ерусланов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь-2
16
Антон Бунин
ВР
5
Павел Самойлов
ЦЗ
2
Дмитрий Шишканов
ЦЗ
21
Анатолий Негода
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Новокузнецк
16
Евгений Малофеев
ВР
3
Александр Новицкий
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
15
Максим Чевелев
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
15
Максим Ерусланов
ОП
15
Евгений Андреев
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
77
Алексей Сабанов
ЦФ
53
Вадим Ларионов
ЦФ
19
Константин Мальцев
ЦФ
Томь-2
31
Константин Олифиренко
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
48
Владимир Пашкевич
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Новокузнецк
16
Иван Смолкин
ВР
21
Илья Волков
ЦП
19
Станислав Агеев
ЦП
37
Артем Бибик
ЦФ
23
Валентин Егунов
ЦФ
18
Эдуард Круг
ЦФ
4-4-1-1
16
Бунин
5
Самойлов
2
Шишканов
21
Негода
30
Башилов
73
Дырдин
65
Салахутдинов
21
Макурин
11
Аксанов
77
Сасин
10
Сазонов
4-1-2-3
16
Малофеев
2
Недорезов
15
Чевелев
5
Шпедт
3
Новицкий
15
Ерусланов
15
Андреев
12
Волгин
19
Мальцев
53
Ларионов
77
Сабанов
77
Сасин
29
Кудряшов
29
Кудряшов
77
Сасин
65
Салахутдинов
91
Гусев
91
Гусев
65
Салахутдинов
15
Ерусланов
21
Волков
21
Волков
15
Ерусланов
19
Мальцев
19
Агеев
19
Агеев
19
Мальцев
77
Сабанов
18
Круг
18
Круг
77
Сабанов
Остались в запасе
Томь-2
Новокузнецк
54
Александр Букачев
ЦЗ
48
Владимир Пашкевич
ЦП
44
Николай Злобин
ПЗ
31
Константин Олифиренко
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
37
Артем Бибик
ЦФ
23
Валентин Егунов
ЦФ
16
Иван Смолкин
ВР
Остались в запасе
54
Александр Букачев
ЦЗ
48
Владимир Пашкевич
ЦП
44
Николай Злобин
ПЗ
31
Константин Олифиренко
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
37
Артем Бибик
ЦФ
23
Валентин Егунов
ЦФ
16
Иван Смолкин
ВР
Статистика матча Томь-2 - Новокузнецк
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Томь-2
2 : 0
29.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Динамо Брл
4 : 0
25.05.2016
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Томь-2
1 : 2
17.05.2016
Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Адильев
(Находка)
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
Томь-2
Новокузнецк
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+