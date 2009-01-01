Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
5
6
7
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
13
7
3
42
25
17
46
23
13
6
4
37
17
20
45
23
8
7
8
27
25
2
31
23
6
10
7
30
29
1
28
23
6
10
7
22
23
-1
28
23
6
7
10
26
35
-9
25
23
6
5
12
26
42
-16
23
23
5
7
11
35
49
-14
22
16
5
5
6
24
24
0
20
Команда
1
2
5
6
7
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
9
2
1
26
7
19
29
12
7
4
1
22
12
10
25
11
5
2
4
14
11
3
17
12
4
5
3
15
11
4
17
11
3
7
1
14
9
5
16
12
4
3
5
15
18
-3
15
11
4
3
4
16
16
0
15
11
3
5
3
20
20
0
14
8
3
1
4
12
11
1
10
Команда
1
2
4
7
8
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
6
3
2
20
13
7
21
11
4
4
3
11
10
1
16
12
3
5
4
13
14
-1
14
12
3
3
6
8
14
-6
12
11
2
5
4
15
18
-3
11
8
2
4
2
12
13
-1
10
12
2
4
6
10
19
-9
10
11
2
2
7
11
24
-13
8
12
2
2
8
15
29
-14
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире