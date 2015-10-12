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Расписание матчей
Сибирь-2 - Новокузнецк
Сибирь-2 - Новокузнецк: обзор матча 12 октября 2015
Сибирь-2
12.10.2015, понедельник, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 18 тур
3 : 0
Завершен
Новокузнецк
25'
А. Орлов
72'
А. Кувшинов
76'
А. Овсепян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь-2 - Новокузнецк
Желтая карточка
А. Коржунов
81'
ГОЛ! 3:0!
А. Овсепян
76'
ГОЛ! 2:0!
А. Кувшинов
72'
69'
Замена
С. Агеев
️️️️
А. Волгин
Замена
А. Овсепян
️️️️
А. Орлов
67'
66'
Желтая карточка
А. Сабанов
Замена
Н. Ерлин
️️️️
В. Ян
64'
61'
Замена
Е. Андреев
️️️️
А. Паутов
Желтая карточка
Р. Парфинович
58'
55'
Замена
А. Сабанов
️️️️
А. Бибик
54'
Замена
А. Мелихов
️️️️
И. Смолкин
49'
Желтая карточка
М. Ерусланов
45'
Желтая карточка
Э. Круг
Желтая карточка
И. Губанов
45'
37'
Замена
А. Паутов
️️️️
Д. Телегин
34'
Желтая карточка
Д. Телегин
ГОЛ! 1:0!
А. Орлов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь-2
25
Илья Трунин
ВР
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
8
Виталий Ян
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
97
Владислав Кормишин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Новокузнецк
16
Иван Смолкин
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
3
Александр Новицкий
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
18
Евгений Круг
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
15
Максим Ерусланов
ОП
12
Андрей Волгин
ЦП
18
Эдуард Круг
ЦФ
19
Константин Мальцев
ЦФ
37
Артем Бибик
ЦФ
Сибирь-2
35
Максим Киселев
ВР
6
Александр Сумин
ЦЗ
33
Максим Гусев
ЦП
49
Егор Чернышов
ЦП
95
Араик Овсепян
ЦП
17
Никита Ерлин
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Новокузнецк
42
Александр Мелихов
ВР
15
Максим Чевелев
ЦЗ
5
Александр Паутов
ЦП
15
Евгений Андреев
ЦП
19
Станислав Агеев
ЦП
21
Илья Волков
ЦП
77
Алексей Сабанов
ЦФ
4-5-1
25
Трунин
2
Новак
93
Шишкин
5
Кушнирук
66
Губанов
17
Коржунов
12
Кувшинов
8
Ян
17
Парфинович
77
Орлов
97
Кормишин
3-3-1-3
16
Смолкин
30
Пучков
18
Круг
88
Телегин
2
Недорезов
15
Ерусланов
3
Новицкий
12
Волгин
37
Бибик
19
Мальцев
18
Круг
77
Орлов
95
Овсепян
95
Овсепян
77
Орлов
8
Ян
17
Ерлин
17
Ерлин
8
Ян
88
Телегин
5
Паутов
5
Паутов
88
Телегин
37
Бибик
77
Сабанов
77
Сабанов
37
Бибик
Паутов
15
Андреев
15
Андреев
Паутов
12
Волгин
19
Агеев
19
Агеев
12
Волгин
16
Смолкин
42
Мелихов
42
Мелихов
16
Смолкин
Остались в запасе
Сибирь-2
Новокузнецк
6
Александр Сумин
ЦЗ
33
Максим Гусев
ЦП
49
Егор Чернышов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Вылежанин
15
Максим Чевелев
ЦЗ
21
Илья Волков
ЦП
Остались в запасе
6
Александр Сумин
ЦЗ
33
Максим Гусев
ЦП
49
Егор Чернышов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
15
Максим Чевелев
ЦЗ
21
Илья Волков
ЦП
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Статистика матча Сибирь-2 - Новокузнецк
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Сибирь-2
2 : 5
28.05.2019
Сахалин
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Динамо Брл
3 : 1
18.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Иртыш
3 : 0
15.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 20 тур
Сибирь-2
0 : 1
08.05.2019
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 18 тур
Чита
1 : 0
28.04.2019
Сибирь-2
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Константин Молчанов
(Чита)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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Сибирь-2
Новокузнецк
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
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